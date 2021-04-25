صيحات جمالية من بطلة مسلسل للموت دانييلا رحمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 01:34 مساءً - تتميز بطلة المسلسل الرمضاني "للموت"، دانييلا رحمة، بأسلوب خاص في إبراز جمالها وملامحها الناعمة والجذابة وبشرتها الحنطية وعينيها الخضراوين. حيث تختار أساليب مكياج أنثوية جذابة، وتسريحات شعر مميزة بلمسة عصرية شبابية.

وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة صيحات جمالية من بطلة "للموت" دانييلا رحمة، قمنا برصدها من حسابها في إنستغرام.



صبغة الشعر الأحمر البرتقالي

صبغة الشعر الأحمر البرتقالي(الصورة من حسابها في إنستغرام)



نجمة مسلسل للموت دانييلا رحمه تخلت مؤخراً عن شعرها الداكن وتحولت الى الشعر الأحمر المائل الى البرتقالي، وهو تحول جريء طرأ على أحدث إطلالاتها، وقد اعتمدت صبغة الشعر هذه بهدف الظهور بشكل مختلف ومتجدد في المسلسل الرمضاني "للموت" الذي يُعرض حاليا، والذي تشارك في بطولته. علماً أن الشعر الأحمر البرتقالي يتناغم مع جميع ألوان البشرة.

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تسريحة الويفي الضخمة

تسريحة الويفي الضخمة(الصورة من حسابها في إنستغرام)



تميل دانييلا رحمة غالباً الى البساطة واللمسات الناعمة في إطلالاتها، من دون أن تتخلى فيها عن النكهة الشبابية، حيث اعتمدت مؤخراً تسريحة الويفي الضخمة مع الفرق الجانبي والغرة العالية، وهي تسريحة عصرية رائجة تناسب مختلف الأوقات، وهي تلائم صاحبات الشعر متوسط الطول بشكل خاص.

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الأيلاينر الحاد

الأيلاينر الحاد(الصورة من حسابها في إنستغرام)



رغم عشقها للمكياج الناعم، إلا أن هذا لم يمنع بطلة "للموت" دانييلا رحمة من اعتماد الأيلاينر الحاد والبارز في إحدى أجمل إطلالاتها على الإطلاق، والذي يلف كامل حدود العين. وقد اختارت الى جانبه تسريحة الكعكة المنخفضة، وأكملت إطلالتها باعتماد البيري التي تعد من أكسسوارات الشعر البارزة لعام 2021.

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المكياج البرونزي بلمسة لامعة

المكياج البرونزي بلمسة لامعة(الصورة من حسابها في إنستغرام)



يتناغم المكياج البرونزي مع مختلف ألوان البشرة، وقد اعتمدته دانييلا رحمة في إحدى إطلالاتها، حيث زادها أنوثة وعزز من جمال ملامحها، خصوصاً أنها تتمتع بعينين خضراوين وبشرة حنطية جذابة. وقد أتى هذا المكياج مرتكزاً على استخدام الظل البرونزي الناعم على الجفن العلوي بأسلوب السموكي، الى جانب الكحل البني الناعم ولمسة لامعة عند مدمع العين، والروج البني الفاتح.

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الرموش الجريئة المرقطة

الرموش الجريئة المرقطة(الصورة من حسابها في إنستغرام)



قد تكون صيحة الرموش الاصطناعية الجريئة والطويلة جداً المرقطة باللون الأبيض، غريبة وخارجة عن المألوف، لكن لا ضير من تجربتها ولو لمرة واحدة، كما فعلت النجمة دانييلا رحمة، فهي إحدى الصيحات الجمالية التي ظهرت بها مؤخراً في إحدى جلسات التصوير.

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