بعد رفض «جليلة» لـ«غفران».. «الإفتاء» توضح حكم امتناع الزوجة عن زوجها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

استحوذ مسلسل نسل الأغراب، على اهتمام الجماهير منذ الوهلة الأولى، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، ويتناول يتناول قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من زوجته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

وشهدت أحداث الحلقة الـ12 مشهدًا جمع بين «جليلة» مي عمر، وزوجها «غفران الغريب»، أمير كرارة، بدأ باستعادة ذكرياتهما وسط موجة من الضحك والسعادة على وجوههما، حتى يخبرها الزوج برغبته في الإنجاب منها مجددًا، وهو ما رفضته وامتنعت عنه، لتثير شكوكه بإنها لا تزال تحب «عساف»، أحمد السقا، ما يجعله يأخذها عنوة إلى غرفته لتبدأ بالصراخ في وجهه، ليخبرها بأنها منذ خروج الأخير من السجن وهي لا تريد أن يقترب منها وترفض الإنجاب منه.

أثار المشهد الذي جمع بين «جليلة» و«غفران الغريب»، التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد امتناع الزوجة عن زوجها، ليتحدث البعض عن حكم فعل الزوجة وهل هو حرام أم لا؟

حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها

ووفقًا لما أوردته دار الإفتاء المصرية، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في الفراش شرعا هل تكون ناشزا، قال الدكتور علي جمعة «ذهب الفقهاء إلى أن عدم طاعة المرأة لزوجها دون عذرٍ أو علةٍ مشروعةٍ يُعدُّ إثمًا وذنبا عظيما، لما ورد في تعظيم حقِّ الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له».

وأضاف الدكتور علي جمعة، قد رُوي عن عبدالله بن عوفٍ رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ».

واستدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

وأكد «جمعة» أنه يجب على المرأة طاعةُ زوجها في حقِّه في غير معصيةِ الله، وهي بامتناعها عن الفراش لغير سببٍ شرعي تكون ناشزا، والناشز تسقط نفقتها الزوجية».