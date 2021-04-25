الامارات | وفاة رجل غرقا بعد قفزه في نهر التيمز لإنقاذ امرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل غرقا بعد قفزه في نهر التيمز لإنقاذ امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رجل غرقا بعد قفزه في نهر التيمز لإنقاذ امرأة سقطت من جسر لندن.

وقالت شرطة مدينة لندن إن رجلين قفزا في النهر قرب منتصف ليل السبت بعد أن لاحظا سقوط المرأة من أعلى الجسر.

وأنقذ خفر السواحل والوحدة البحرية التابعة لشرطة العاصمة المرأة وأحد الرجلين، لكن لم يتمكنا من تحديد مكان الآخر برغم البحث المكثف، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة يعتقد أنها جثة الرجل المفقود في السادسة من صباح اليوم.

وذكر متحدث باسم شرطة مدينة لندن إنه تم إبلاغ أقارب الرجل المتوفي.



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