محمد رمضان يجمع بين دينا الشربيني وعمرو دياب مجددا بعد الانفصال بـ«صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع إعلان خبر وفاة الطيار أشرف أبواليسر، صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، اتجهت الأنظار نحو الأخير في ترقب لرد فعله، خاصة بعد حصول الطيار الراحل على حكم بتعويض مادي 6 ملايين جنيه لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وفي تصرف أثار الجدل من محمد رمضان، نشر نعيا عبر صفحته الشخصية للراحل وأرفقه بصورة لعمرو دياب ودينا الشربيني قبل انفصالهما برفقة الطيار أبو اليسر، وهو ما دعى عدد من متابعيه للهجوم عليه لربطه بين الصورة وحالة الوفاة، وكأنها محاولة منه لإيصال رسالة مفادها تبرئة نفسه وتوضيح أنه ليس الوحيد الذي التقط صورا مع أبو اليسر.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «رمضان»، حملت الكثير من الهجوم عليه، حيث اتهمه البعض بكونه سببا لحزن الطيار أشرف أبو اليسر، هو ما تسبب في مرضه ودخوله المستشفى ثم وفاته.

دينا الشربيني وعمرو دياب مجددا

وكتب محمد رمضان في نعيه «إنا لله وإنا إليه راجعون، الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه».

ورجح البعض أن تصرف الفنان محمد رمضان، بوضع صورة محمد رمضان ودينا الشربيني مجددًا رغم الانفصال، هو رد على الانتقادات التي وُجهت له، والتي اتهمته بكونه سبب لحزن الطيار، ليرد بتلك الصورة في رسالة خفية منه، بأنه ليس الوحيد الذي التقط صورة معه في الطائرة.

وعلى الرغم من حذف محمد رمضان الصورة التي تجمع الهضة ودينا الشربيني، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لازالوا يتداولوها.

من هو أشرف أبو اليسر؟

عُرف اسم الطيار أشرف أبو اليسر، في سبتمبر 2019 بعدما عاد من رحلة طيران تابعة لشركة خاصة ضمن ركابها الفنان محمد رمضان، والذي طلب منه تصوير لقطة داخل قمرة القيادة، لتتحول رحلته بعد ساعات لأزمة تسببت في وقفه عن العمل مدى الحياة من قبل سلطات الطيران المدني.

أوقف الطيار أشرف أبو اليسر بعدما شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو، معلقا عليه: «إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح».

تعرض أبو اليسر إلى أزمة نفسية وصحية ومادية على إثر فصله عن العمل بسبب واقعة الطيارة، ووقتها خرج عبر «الوطن» قائلا: «فلوس الدنيا مش هتعوض اللي حصل، تاريخي في الطيران المدني راح، الوقت اللي مفروض أخرج بشكل لائق ويتم تكريمي».

سببت الواقعة، في إصابة الطيار الموقوف عن العمل باكتئاب فقد على إثره 10 كيلو من وزنه.

في مطلع الشهر الجاري، حصل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان، بالحصول على تعويض مادي بقيمة 6 ملايين جنيه، موضحًا أنه سيبدأ في إجراءات التنفيذ خلال الأيام القليلة المُقبلة.