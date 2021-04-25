الامارات | أزمة نقل الدرّاجة في السيارة.. أي مكان أفضل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة نقل الدرّاجة في السيارة.. أي مكان أفضل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نادي السيارات ADAC الألماني بأن نقل الدراجة على باب مؤخرة السيارة أفضل من السقف، نظراً لسهولة التحميل من ناحية، وعدم التأثير الكبير على استهلاك الوقود من ناحية أخرى.

وشدد خبراء ألمان على ضرورة أن تحتوي السيارة على تجهيزة جر أو حامل دراجات معتمد على باب المؤخرة، مع الحرص على عدم تغطية الأضواء الخلفية أو لوحة الأرقام، ويراعى أيضاً عدم تجاوز حمل الدعم أو حمل الحامل ذاته.

وعند الرغبة في نقل الدراجة على سقف السيارة، فيجب أن تكون السيارة مجهزة بقضبان سقف أو نظام نقل معتمد من قبل الشركة المصنعة للسيارة. ويجب ألا تتجاوز الدراجة والناقل حمولة السقف المسموح بها. ويفضل تجربة أنظمة الحامل المختلفة مع الدراجة الخاصة قبل الشراء.

وينبغي أيضا تأمين الدراجة بأحزمة شد، مع إعادة التأكد من تأمين الدراجة على الحامل بعد السير لبضعة كيلومترات.

وبشكل عام ينبغي عدم القيادة بسرعة تزيد على 120 كلم/س؛ إذ تزداد مقاومة الهواء من ناحية، ويتغير سلوك القيادة عند تجاوز المنعطفات وعند الكبح من ناحية أخرى.

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