مؤشرات تدل على أنك تتعامل مع شخص نرجسي

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما تكون قد سمعت بمصطلح "النرجسية" كصفة تطلق على أي شخص أناني أو متمركز حول ذاته، لكن النرجسية أكثر تعقيدًا من ذلك بقليل.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 5% من عامة السكان هم من النرجسيين، وتسبب اضطراباتهم مشاكل في العديد من مجالات الحياة من علاقاتهم إلى وظائفهم، وفق ما ذكر موقع"24 الإماراتي".

ويميل النرجسيون إلى إخفاء سماتهم الإشكالية في البداية، وامتصاص الناس في حياتهم، وتركهم يشعرون بالاستنزاف. ومن المهم أن تكون قادرًا على اكتشاف على أنك تتعامل مع شخص نرجسي من أجل حماية نفسك ووضع الحدود اللازمة لمثل هذه العلاقة.

ووفقًا لمايو كلينيك، يمكن تعريف اضطراب الشخصية النرجسية على أنه "حالة عقلية يكون فيها لدى الناس إحساس متضخم بأهميتهم الخاصة، وحاجة عميقة إلى الاهتمام المفرط والإعجاب، والعلاقات المضطربة، وعدم التعاطف مع الآخرين".

ولكن وراء قناع الثقة المفرطة هذا يكمن احترام هش للذات، ويتسبب الصراع بين انعدام الأمن والهوس بالذات في جعل الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية غير سعداء أو محبطين بشكل عام عندما لا يقدم لهم العالم خدمات خاصة أو إعجاب يتخطى الحدود الطبيعية.

وفيما يلي بعض المؤشرات التي تدل على أنك تتعامل مع شخص نرجسي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

لديه شعور مبالغ فيه بأهمية الذات

لديه شعور بالتفوق ويتطلب إعجابًا مستمرًا ومفرطًا

يتوقع أن يتم الاعتراف به على أنه متفوق حتى بدون تحقيق الإنجازات التي تضمن ذلك

المبالغة في التباهي بالإنجازات والمواهب

الانشغال بتخيلات النجاح أو القوة أو التألق أو الجمال أو الرفيق المثالي

حصر التواصل مع أشخاص مميزين

احتكار المحادثات والتقليل من شأن الأشخاص الذين يعتبرهم النرجسي أقل شأناً أو يحتقرهم

توقع خدمات خاصة من الآخرين

استغلال الآخرين للحصول على ما يريد

عدم القدرة أو عدم الرغبة في التعرف على احتياجات ومشاعر الآخرين

مشاعر الحسد للآخرين وعدم تقدير إنجازاتهم

التصرف بطريقة متعجرفة والغرور والتفاخر والتصرف بتكلف

الإصرار على الحصول على أفضل ما في كل شيء، على سبيل المثال، أفضل سيارة أو مكتب.