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الامارات | إطلاق أول سيارة كهربائية في لبنان

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بيروت - أ ف ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول سيارة كهربائية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة لبنانية السبت عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع في بلد غارق بأزماته الاقتصادية والمعيشية وتُعدّ شبكة الكهرباء فيه واحدة من الأسوأ في العالم.

وظهرت السيارة الحمراء التي حملت اسم "القدس رايز" أمام عدسات الكاميرات في حفل الإطلاق في منطقة خلدة جنوبي بيروت بحضور مؤسّس المشروع رجل الأعمال الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمّد.

وقال محمّد (50 عاماً) للصحافيين مشيراً إلى السيارة التي حملت في مقدمتها شعاراً ذهبياً يجسّد قبّة الصخرة "هذه أول سيارة يتمّ تصنعيها بشكل كامل في لبنان".

وبحسب مؤسّس المشروع، يبلغ سعر السيارة الكهربائية ثلاثين ألف دولار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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