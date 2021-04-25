الامارات | صور من المزاد الفني الخيري العالمي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صور من المزاد الفني الخيري العالمي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المزاد الفني الخيري العالمي الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع موبي العالمية للمزادات ويعود ريعه لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان المبارك، 36.673 مليون درهم سجلتها معروضات المزاد من قطع فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين.

وشكّل المزاد الفني الخيري، الذي أقيم في دبي مساء السبت، إضافة نوعية لجهود مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في توسيع دائرة العمل الخيري والإنساني الذي يفتح باب المساهمة للجميع من مختلف الأوساط الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ومن كافة أنحاء العالم، تجسيداً لقيم التضامن الإنساني التي أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً لها في مختلف مبادراتها الإنسانية والإغاثية.

وشهد المزاد الفني الخيري حضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، كما شارك في فعالية مزاد 100 مليون وجبة الخيري مشاهير وفنانون عالميون مثل الفنان ساشا جفري صاحب لوحة "رحلة الإنسانية" الأكبر في العالم.

وحضر المزاد الفني الخيري مجموعة من رواد العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات والعالم وشخصيات ثقافية وفنية داعمة للمبادرات الإنسانية والخيرية، في مساندة عملية لجهود حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى إطعام الطعام للمحتاجين وتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه في 30 دولة حول العالم.

وشهد المزاد الفني الخيري شخصيات من الأوساط الفنية العالمية وقطاعات الأعمال مثل فلوريان بيكاسو، حفيد الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وفيكرام شروف، المدير التنفيذي لمجموعة "يو بي أل"، ورائدة الأعمال سيما فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة "أباريل"، وخبيرة ومدونة التجميل منى قطان، ومارجوري هارفي زوجة المذيع العالمي ستيف هارفي، ولاعب التنس الألماني بوريس فرانز بيكر.

فيما قدم فقرات المزاد مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية البريطاني جوني غولد، صاحب برنامج "صن رايز" عبر قناة سكاي نيوز، ومذيع الأخبار الرياضية في إذاعة "بي بي سي 2"، وتحدث فيه الإعلامي توم إيركهارت، صاحب برنامج "ذا جريل" الأسبوعي على إذاعة دبي آي.

كما شهد المزاد الخيري الفني عرضاً حياً للفنان البريطاني ساشا جفري، صاحب أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان (رحلة الإنسانية)، المسجلة في غينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي أنجزها في دبي على مدى ثمانية أشهر خلال جائحة كورونا، وبيعت بمبلغ 62 مليون دولار في شهر مارس الماضي، وعاد ريعها لدعم منظمات خيرية دولية مثل "اليونيسف" و"دبي العطاء".

ودعا ساشا جفري خلال المزاد الخيري كلاً من لاعب ومدرب كرة المضرب بوريس بيكر، ومارجوري هارفي، زوجة المقدم العالمي ستيف هارفي وشريكته في العديد من الأعمال الخيرية، والملاكم البريطاني أمير خان، إلى وضع علامات كف كلٍ منهم على لوحة "أمل جديد .. دعاء طفل".

وعرض المزاد الفني الخيري لوحة زيتية على القماش للفنان ساشا جفري بأبعاد خمسة أمتار على مترين ونصف أنجزها في وقت سابق وشكلت خارطة الطريق للوحته الأكبر "رحلة الإنسانية" التي أنجزها في دبي.

ووقّعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على لوحة "الطريق إلى رحلة الإنسانية" للفنان ساشا جفري من أجل المزاد الخيري، فيما وضع حفيد الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، فلوريان بيكاسو بصمة كفه على اللوحة خلال المزاد العلني.

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