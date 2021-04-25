فنانات رفعن شعار «سنجل وافتخر»: بنام براحتنا.. وحياتنا حلوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سنجل وافتخر».. شعار رفعته العديد من الفنانات بعد تجربة الانفصال عن أزواجهن، مقررات عدم خضوع تجربة الزواج مجددا، والاستمتاع بحياتهن دون التفكير في الزواج مجددا، حتى إذا وقعن في الحب على حد تعبيرهن.

وفيما يلي أبرز الفنانات اللاتي رفضن الزواج بعد انفصالهن، خلال الفقرات التالية.

سماح أنور: «مبسوطة إني سنجل.. بصحى وبنام براحتي»

خلال لقائها المسجل مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «لحظات جريئة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أعربت الفنانة سماح أنور، عن سعادتها بعدم ارتباطها حاليا، قائلة: «مبسوطة إني سنجل.. بصحى وبنام براحتي»، مضيفة: «لست مقتنعة بمشروع الزواج، لأن عمري ما لقيت دعاية إيجابية له، ودايما بيكون فيه دعاية سلبية له من جانب كل المتزوجين، فليس هناك ما يدعو للأقدام على تجربة الزواج ما دام كل الناس بتبكي منه».

منى فاروق: أنا سنجل وأفتخر

خلال فبراير الماضي المعروف بشهر عيد الحب، شاركت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من داخل إحدى عيادات العناية بالبشرة، حيث أطلت خلال وضعها ماسك على بشرتها أثناء سماعها لإحدى الأغاني الرومانسية، معلقة: «يا سلام على العشق - أنا سنجل وأفتخر».

رانيا يوسف: مش هتجوز تاني

وفي منتصف شهر يناير 2021، صدمت الفنانة رانيا يوسف متابعيها برأيها في الزواج، قائلة خلال لقائها في برنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر: «جربت الزواج مرتين بعد سن التلاتين بسبب إن المجتمعات العربية بتجبرك عشان شكلك وسمعتك إنك تتجوزي، وأنا مش هتجوز تاني، ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز، لأن الجواز بالنسبالي تكوين أسرة وأنا عندي بالفعل بنتين، الجواز بيبوظ أي حاجة حلوة».

نيللي كريم: أنا كرهت الرجالة

خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج «السيرة» الذى يذاع على قناة dmc، في أكتوبر 2020، أكدت الفنانة نيللي كريم عن عزوفها عن فكرة الزواج مجددا، قائلة: «مش عاوزة اتجوز تانى، أنا خلاص كرهت الرجالة، وقررت أعيش لنفسى ومع نفسى».