أم سيد: مذيع الشارع اداني علبة ولما اداني التانية قولت اتصدق بيها وزمايلي أولى (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظلت لساعات طويلة نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصلت على هدية من مذيع الشارع وهي تسأل عن مدى كون الأموال التي حصلت عليها حلالًا باعتبارها أموالا لم تشقى فيها، تحدثت السيدة «رضا» والمعروفة إعلاميًا بـ «سيدة الرزق الحلال» في بث مباشر للصفحة الرسمية لجريدة «الوطن».

وحكت «أم سيد»، تفاصيل واقعة حصولها على هدية من مذيع الشارع قائلة: «كنت ماشية راجعة من الشغل وقابلني الأستاذ أحمد وكان معايا شنطة فيها عيش والأستاذ أحمد جه عليا وقالي ازيك يا حاجة عاملة إيه وقالي ممكن اسألك سؤال وتشتركي معانا في المسابقة وهتكسبي وسألني إيه اللي انتي لابساه ده، قولت له خمار، قالي مبروك كسبتي، وأنا كنت شايفة أن الموضوع مش مستحق لأن مقولتش حاجة يعني قولت له كسبت إيه يابني جاب العلبة وفتحها وقالي خدي الفلوس، والمدير بتاعي كان جاي بالصدفة وقالي خديهم يا رضا، وسألتهم دي حلال قالوا حلال وقولت حلال إزاي وأنا مشقتش بيها».

وأوضحت «أم سيد» أن مذيع الشارع أعطاها علبتين هدية بدلا من علبة واحدة «بصراحة كان بيديني علبة راح مديني علبتين وروحت لزمايلي وادتهم اللي فيه النصيب».

وكشفت «أم سيد» عن سبب تبرعها لزملائها قالت «اداني علبة ولما اداني التانية أنا قولت اتصدق بالعلبة التانية اللي ادهالي وبرضه زمايلي بيربوا أيتام ومحتاجين وزملاتي كانوا فرحانين وفخورين بيا وكرموني ومكانوش عارفين يعملوا لي إيه».

وأشارت أنها تعمل في مخبز لمدة 8 ساعات يوميًا «شغالة في المخبز وبقف 8 ساعات قدام النار ولو أنا مطبقة بقف 16 ساعة» مؤكدة أنها لم تشتري لنفسها أي شئ بالأموال التي ربحتها من مذيع الشارع، وأن الناس أثنوا على ما فعلت واستغربوا من إصرارها على معرفة مدى كون هذا المال حلال أم حرام.