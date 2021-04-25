زوجة ابن سيدة فيديو الحلال: مش حماة دي أم وطول عمرها شقيانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظلت لساعات طويلة نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصلت على هدية من مذيع الشارع، وهي تسأل عن مدى كون الأموال التي حصلت عليها حلالًا باعتبارها أموال لم تشقى فيها، ولكن ماذا تفعل مع زوجات أبنائها، هل تقوم بدور الحماة الصعبة أم كيف تعاملهم، هذا ما أجابت عليه «أم سيد» زوجة ابن سيدة فيديو «الفلوس الحلال» وذلك في بث مباشر للصفحة الرسمية لجريدة «الوطن».

وقالت «أم سيد»: «هي مش حماة هي أم وطول عمرها شقيانة وبتصرف علينا وبتجيب لنا ومش مخليانا محتاجين حاجة ولا بنمد إيدينا لحد ولا بنقول لحد إدينا ومكفيانا ومكفية بيتها وهي معودانا على القرش الحلال».

وأوضحت «أم سيد» أن حماتها تتحرى عن الرزق الحلال «أحنا لما بنجيب حاجة بتسألنا جايبنها منين وبتحاسبنا عليها ولما أصرف حاجة في البيت بتسألني صرفتي كام وأنا اديكي تمنه».

وأكدت «أم سيد» أن حماتها ترفض أن يساعدوها مطلقًا وتسدد لهم أي نقود ينفقوها في المنزل لافتة أنها تعيش معها في المنزل منذ 11 عاما، مؤكدة أنها تعتبرها مثل أمها «بعتبرها زي أمي وعمرها ما زعلتني ولما بيكون معاها فلوس بتوزعها علينا وبقول لها خلي بالك من بكرة وتقول يا عالم بالحال وببكرة» مشيرة أنها لا تعمل حسابا للغد ولا تحتفظ بالأموال: «بتدينا وبتدي عيالها ومش مخليانا محتاجين حاجة ولا نمد ايدينا لحد».

وعن رد فعل حماتها بعد الحصول على الهدية من مذيع الشارع أوضحت «أم سيد» أن حماتها بعدما حصلت على المبلغ لم تعد للمنزل ولكنها رجعت لعملها مرة أخرى لتوزيع جزء من المبلغ على زملائها، وعادت للمنزل ووزعت الباقي على أبنائها وأحفادها، مضيفة «فرحانة أن ربنا حبب فيها الناس وأنا مبسوطة أنها عملت كده».