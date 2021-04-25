فتى أحلام الفتيات بعد أول 10 حلقات من دراما رمضان.. «زكريا» يكتسح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان، وأثناء متابعة المشاهدين لأحداث حلقات المسلسلات على القنوات الفضائية المختلفة، أصبح الكثير من أبطال تلك الأعمال الدرامية محل النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان بإشادات الجمهور بأدوارهم أو باحترافية تمثيلهم أو بتوظيف أدوات الممثل المتمكن بشكل صحيح، ولكن على الجانب الأخر كان للفتيات رأي آخر، باختيار عدد كبير منهم للممثل المفضل لديهم في السباق الرمضاني هذا العام.

وبالتنقل بين الصفحات والجروبات الخاصة بالفتيات، تبين أن النصيب الأكبر لفتى أحلام الفتيات بعد أول 10 أيام من شهر رمضان، كان للضابط «زكريا» الذي جسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، في مسلسل الاختيار 2، إذ تنوعت واختلفت التعليقات الخاصة بالفتيات حول تلك الشخصية التي حازت على إعجابهم كثيرا خلال ال 10 حلقات الأولى من المسلسل.

الفتيات يتغزلن في شخصية زكريا: كل ما تكبر تحلى

وتنوعت التعليقات الخاصة بالفتيات على الضابط «زكريا» التي كانت تتغزل في شخصيته الهادئة بالرغم من كونه ضابط أمن وطني، وطريقة حديثه المقنعة مع الآخرين، فضلا عن هيئته وشياكته التي ميزته بكاريزما خاصة به عن غيره، معلقين «حتى وانت بتقبض على الإرهابي مش قادر تتخلى عن كاريزمتك.. كل ما تكبر تحلى» ، وغيرها من عبارات الغزل الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، كان للضابط «يوسف الرفاعي» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي نصيبٌ أيضا من تلك التعليقات المماثلة من الفتيات، ولكن خصوا في تعليقاتهم عددا من المشاهد التي دارت بينه وبين حبيبته والتي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء إبو اليزيد، إذ أثار الجدل في عدد من المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان منها مشهد اعترافه لها بحبه، ومشهد حلاوة البدايات عندما طلبت منه أن يفعل تلك الأشياء التي يأتي بها المرتبطون في بداية العلاقة.

ومسلسلس الاختيار 2 يحكي بطولات ضباط الشرطة وضباط الأمن الوطني منذ عام 2013، جرى إعداده بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في العام الماضي، والمسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد وإنچي المقدم والفنانة بشرى، وإخراج بيتر ميمي.