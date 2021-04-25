6 علامات تحذيرية لانتشار ورم سرطاني في الأمعاء إلى العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تحدّث خبراء الصحة عن إمكانية انتشار سرطان الأمعاء إلى العظام، فيما يعرف بالسرطان المتقدم. وفي هذه المرحلة المتقدمة من المرض، هناك أعراض محددة يجب أن تكون على دراية بها.

وقبل أن يتطور المرض، ربما كانت هناك علامات على الإصابة بسرطان الأمعاء لم تٌفحص، مثل التبرز المتكرر أو المعاناة من الإمساك، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وبهذا الصدد، تحدثت مقدمة الأخبار شارلين وايت، في ITV's Lorraine، بصراحة عن فقدان والدتها بسبب سرطان الأمعاء. وكانت والدتها، دوريت، تبلغ من العمر 43 عاما عندما خسرت معركتها ضد المرض.

ومن أجل رفع مستوى الوعي بحملة ITV's No Butts، قالت شارلين: "الحقيقة هي أنك تعرف جسدك"، مسلطة الضوء على خمس علامات تحذير مبكرة لسرطان الأمعاء.

- دم في برازك أو من مؤخرتك.

- تغير واضح في عادة الأمعاء.

- فقدان الوزن لا يمكنك تفسيره.

- التعب الشديد دون سبب واضح.

- كتلة و/أو ألم في بطنك.

وأنت فقط من يعرف ما إذا كانت عادات الأمعاء لديك تغيرت، وتحتاج إلى "تحمل المسؤولية" عن صحتك.

وعندما كانت طفلة صغيرة، كانت شارلين تؤدي واجباتها المدرسية بجانب والدتها التي كانت في سرير المستشفى - وكان ذلك "طبيعيا" في حياتها اليومية.

وكشفت شارلين: "لا أعرف كيف يكون الشعور بطفولة طبيعية".

وعلى أمل أن تساعد حملة No Butts في منع الآخرين من التعرض للخسارة المفجعة التي عانت منها، حثت شارلين الناس على "مراقبة الجسد".

ويعد الذهاب إلى الطبيب بمجرد ملاحظة أي علامات تحذيرية لسرطان الأمعاء أمرا في غاية الأهمية. وقالت: "الحقيقة هي أنك قد تفقد حياتك إذا لم تفعل".

وليس ذلك فحسب، فقد تفقد عائلة بأكملها أحد أفراد أسرتها، تماما كما فعلت.

وحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن سرطان الأمعاء قد يسبب "وجعا أو ألما" في العظام التي انتشر فيها الورم.

وقد يكون العظم الضعيف "أكثر عرضة للكسر" أيضا، ويمكن أن تؤدي العظام التالفة بسبب السرطان المتقدم إلى فرط كالسيوم الدم.

ويحدث فرط كالسيوم الدم عندما تطلق العظام التالفة الكالسيوم في مجرى الدم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مختلفة، مثل:

• التعب.

• الشعور بالغثيان.

• الإمساك.

• التهيج.

• العطش.

وإذا انتشر سرطان الأمعاء إلى الغدد الليمفاوية، فستتصلب وتنتفخ.

وقال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "يمكن للخلايا السرطانية أيضا أن تمنع السائل الليمفاوي من التصريف بعيدا. وهذا قد يؤدي إلى تورم في الرقبة أو الوجه بسبب تراكم السوائل في تلك المنطقة".

وإذا انتشر سرطان الأمعاء إلى الرئتين، فقد تواجه:

• سعال لا يزول (غالبا ما يكون أسوأ في الليل).

• ضيق التنفس.

• التهابات الصدر المستمرة.

• سعال الدم.

• تراكم السوائل بين جدار الصدر والرئة (الانصباب الجنبي).