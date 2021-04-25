السر في المياه.. كيف يتجنب مريض الكلى التعرض لوعكات صحية أثناء الصيام؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يأتي شهر رمضان الكريم لتزداد حيرة بعض أصحاب الأمراض، حول الصيام، الذي قد يعرضهم إلى وعكات صحية، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، ويتساءل كثيرون حول ما إذا يمكن الصيام لمريض الكلى أو المسالك البولية، خاصة وأن فترة الصوم تزيد على 15 ساعة.

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من الصائح التي يحب على مريض الكلى اتباعها خلال شهر رمضان، حتى لا يشكل الصيام أيا من الآثار السلبية عليه، وفق لـ«روسيا اليوم» تقلا عن موقع health line الطبي، كالتالي:

نصائح لمريض الكلى أثناء الصيام

- يجب أن يحرص المرضى على استشارة الطبيب المعالج والطبيب المختص بامراض الكلى، بخصوص ما إذا كان يجوز لهم الصوم من الناحية الطبية، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها خلال الصوم.

- يجب أن يحرص مريض الكلى على معرفة كيفية التصرف خلال الصوم، وكيفية تجنب الجفاف.

- من الممكن أن يتم السماح لمرضى الكلى الصيام مع مراعاة عدم الإصابة بالجفاف، الذي قد يؤدي إلى الحاق ضرر حاد بأداء الكلى.

- عند رغبة مريض الكلى في الصيام يجب أن يحرصوا على استشارة الطبيب الذي يحدد ذلك وفق الحالة الثحية للمريض.

- يجب على مريض الكلى أن يحرص على مواصلة تناول الأدوية الثابتة خلال فترة الصيام، كما يجب أيضا مواصلة تناول الأدوية وفقا للتعليمات الطبيب المعالج.

- يجب أن يحرص مريض الكلى على شرب كمية كبيرة من الماء لا تقل عن لترين إلى 3 لترات يوميا.

- يجب أن يحرص مريض الكلى على تناول وجبة السحور قبل الإمساك بوقت قليل.

- من الضروري أن يحرص المريض على تجنب الأغذية المملحة أو الغنية بالصوديوم

- تجنب أخذ مدِرّات البول كالمشروبات التي تحوي الكافيين من قهوة وشاي وكذلك المشروبات الغازية فهي ستساهم في زيادة خسارة السوائل من الجسم وزيادة فرص التجفّف.

- يحب أن يحرص مريض الملى على اتباع نظام غذاء صحي متوازن مع الحرص على ضبط كميات البروتين بحيث لا تتجاوز ما هو مسموح.