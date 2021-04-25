الامارات | «فيسبا» الإيطالية تحتفل بعيدها الـ 75

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبا» الإيطالية تحتفل بعيدها الـ 75 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من لم يرَ ملصق فيلم «رومان هوليداي» عام 1953، مع أودري هيبورن وغريغوري بيك، لن يفهم بسهولة سبب افتخار الإيطاليين وتعلقهم بدراجتهم النارية الصغيرة «فيسبا»، التي احتفلت، أول من أمس، بعيدها الـ75.

فعلى الملصق الخاص بهذه الكوميديا الرومانسية الحائزة ثلاث جوائز أوسكار، يركب النجمان دراجة «فيسبا» أمام موقع الكولوسيوم الأثري في روما، ويمضيان يوماً يتجولان في المدينة، والهواء يطيّر شعرهما.

ويعود تاريخ «فيسبا» إلى 23 أبريل 1946، عندما سجل أول براءة اختراع لتصنيعها في إيطاليا، ويُروى أن اختيار اسم «فيسبا» (ويعني «الدبور» بالإيطالية)، يعود إلى أن مؤسس الشركة التي تتولى تصنيعها قال لدى سماعه صوت المحرّك: «يبدو كأنه دبور»، إذ ذكّره بأزيز الحشرة الطائرة.

وبعد مرور 75 عاماً، أنتجت خلالها 19 مليون دراجة، لم تفقد هذه العلامة الأيقونية شيئاً من سحرها في عيون عشاقها.

واعتبرت شركة «بياجيو» التي تتولى تصنيع «فيسبا»، أن الدراجات التي أنتجتها خلال سنواتها الـ75 «بمثابة قصص لشباب من أنحاء العالم، شعروا بالحرية على دراجتهم المفضلة، إذ إن (فيسبا) رافقت حياتهم ومثّلت مشاعر الحرية والرغبة فيها».

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