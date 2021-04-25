الامارات | «نهج دبي» تعزّز تجربة الضيافة في الإمارة دورات جديدة تثري معارف المتعاملين مع السياح

شكرا لقرائتكم خبر عن «نهج دبي» تعزّز تجربة الضيافة في الإمارة دورات جديدة تثري معارف المتعاملين مع السياح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت كلية دبي للسياحة عن إضافة سلسلة جديدة من الدورات التدريبية التفاعلية إلى منصتها التعليمية المبتكرة «نهج دبي»، التي طورت أخيراً لتسهم في تعزيز تجربة الضيافة العالمية التي تشتهر بها الإمارة، وكذلك مواكبة الطلب المحلي وتوجهات السفر العالمية، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع السياحة العالمي.

وتقدّم المنصة الفرصة لتوسيع معارف العاملين في القطاعين العام والخاص وتحسين خبراتهم، إذ توفر التدريب للذين يتعاملون بشكل مباشر مع السياح، مثل موظفي الفنادق، وشركات الطيران، والمطارات، ومراكز التسوق، ووسائل النقل العامة، والمتنزهات والوجهات السياحية، لتعزيز مهاراتهم للتعامل بشكل مناسب مع السياح الراغبين في معرفة المزيد عن دبي.

وتساعد الدورات على تزويد المشاركين بفهم أعمق لقطاع السياحة، والمميزات التي تتفرد بها إمارة دبي، ما يزيد من ثقة الموظفين عند التعامل مع السياح والسكان من مختلف الثقافات والجنسيات.

وقال مدير عام كلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «نؤمن، انطلاقاً من مكانة دبي الرائدة، بأهمية تقديم أرقى التجارب لجميع زوار دبي في مختلف الوجهات والمرافق السياحية في الإمارة، وتأتي الدورات الجديدة التي تقدمها الكلية للتأكيد على أهمية دور منصة نهج دبي في ضمان امتلاك الموظفين، ممن يتعاملون مباشرة مع السياح، للمعرفة الكافية والتحليلات الدقيقة للسوق، وكذلك التمتع بالمهارات المطلوبة للتعامل مع السياح الدوليين، وكذلك المقيمون في الإمارات ممن يرغبون في استكشاف دبي».

وأضاف: «الخطوة تتماشى مع مواصلة دبي مسيرتها نحو تحقيق أهدافها بأن تكون الوجهة المفضلة في العالم للعيش والإقامة والسياحة، إذ يشكل عام 2021 الوقت الأفضل لموظفي القطاع للالتحاق بأحد البرامج التدريبية، التي نقدمها على منصة نهج دبي، لتوسيع معرفتهم وتحسين مهاراتهم، لاسيما أننا مقبلون على أحداث ومناسبات كبيرة، مثل الاحتفالات بالذكرى الـ50 على تأسيس دولة الإمارات، وكذلك إقامة معرض إكسبو 2020 دبي».

وتتضمن الدورات التدريبية الجديدة مجموعة من الموضوعات المتنوعة، من بينها «مقدمة عن إسرائيل والمسافرين اليهود»، وهي دورة تمكّن المشاركين من فهم ثقافة وعادات هذه الشريحة من السياح، لضمان تزويدهم بمستوى الضيافة الذي تشتهر به دبي، كما تقدم المنصة دورة جديدة بالكامل تحت عنوان «مقدمة إلى السياحة الصحية»، بالتعاون مع برنامج تجربة دبي الصحية.

وتسلط دورة «مقدمة إلى السياحة الصحية» الضوء على كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مرافق الصحة المحلية، لتتجاوز التوقعات في مختلف نواحي تجربة السياح.

• مواكبة للطلب المحلي وتوجهات السفر العالمية.

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