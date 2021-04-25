الامارات | اعتقال والد ليندسي لوهان

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال والد ليندسي لوهان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات الأميركية إنه تم اعتقال مايكل لوهان، والد الممثلة ليندسي لوهان، في مقاطعة بالم بيتش، أول من أمس، بتهمة تلقي عمولات مقابل إحالة المرضى لمراكز طبية، حسبما ذكرت صحيفة «بالم بيتش بوست».

واعتقل مايكل لوهان (60 عاماً)، في سجن مقاطعة بالم بيتش أول من أمس لاتهامه بخمس تهم تتعلق بتلقي عمولات مرتبطة بالمرضى وتهمة واحدة بالتآمر لتلقي عمولات مقابل إحالة المرضى لأحد المراكز الطبية. وتقول السلطات إنه دفع أكثر من 27 ألف دولار من الرشاوى مباشرة إما إلى لوهان أو إلى كيان تجاري مرتبط به. وقال ديف أرونبرج ممثل الادعاء العام في مقاطعة بالم بيتش في بيان «تم التحقيق مع لوهان من جانب فريق عمل.. واتهم بتلقي رشاوى لإحالة المرضى إلى العلاج من تعاطي المخدرات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news