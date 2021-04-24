هل هناك مخاطر صحية من النوم مباشرة بعد السحور؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة السحور، يتم تناولها في ساعات الليل المتأخرة، التي تسبق آذان الفجر بمدة قصيرة، وهو ما يدفع الشخص لتناولها ثم الخلود إلى النوم مباشرة، دون الانتظار لبرهة من الاسترخاء عقب تناول الطعام، وهو ما يسبب شعور القلق للبعض ومخاوف من زيادة أوزانهم، أو التعرض لمشكلات صحية خلال تلك الفترة.

طبيب يوضح هل هناك مخاطر صحية من النوم بعد السحور

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، يوضح خلال حديثه لـ«هن»، إذا ما كانت هناك مخاطر صحية من النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة أم لا؟

يقول الحوفي، إنه لا توجد مخاطر صحية إثر النوم مباشرة عقب تناول وجبة السحور، طالما يتم الحصول على مواد غذائية خفيفة خلالها، كالبيض والجبن ومنتجات الألبان والزبادي والخضراوات والفواكه بأنواعهم المختلفة، «لو تم تناول أكلات خفيفة سهلة الهضم مش هتحصل مشاكل خالص وهيتم الشعور بالشبع بسرعة، والشخص هينام خفيف، ومش هتكون في زيادة وزن بالشكل اللي الناس متخيلاه».

يجب الابتعاد عن تلك المأكولات في وجبة السحور

ونصح أستاذ التغذية، بضرورة الابتعاد عن تلك المأكولات خلال تناول وجبة السحور، والتي منها، اللحوم، والمشويات، والحلوى بأنواعها، والطعام الدسم، لأنها قد تُشعر الشخص بمشكلات في المعدة، فضلا عن الشعور بالعطش على مدار اليوم، «الأكلات المشبعة بالدهون والمشويات زي الكباب والكفتة في السحور بتسبب شعور بالحموضة، كذلك السكريات بتخلي الشخص يعطش ويشعر بحموضة عالية أثناء النوم، عشان كده يفضل تجنب أكل تلك المواد الغذائية، حتى لا يُعرض الشخص نفسه لمشكلت في فترة الصيام».