منعته من دخول بيته فاتهمها بالسرقة.. كيف انتهت قصة حب شادي محمد وسارة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظلت قصة حبهما، وزواجهما، واحدة من أشهر زيجات الوسط الرياضي، وهما شادي محمد وزوجته سارة.

«أنا مكنش ليا في الكورة أصلًا، وشفت شادي صدفة وأنا مع أهلي في الساحل الشمالي، وهو كان جاي يهزر مع صحابه وفاكر لما يعاكسني هنتكلم، كلمني مردتش عليه، لاقيته بعدها سايبلي كارت فيه تفاصيل عنه، وبعدها اتعرفنا على بعض».

كانت هذه هي كلمات سارة من قبل، في حوار قديم، حول لقائها بنجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق.

وكان هذا قبل أن ينقلب الأمر بعد سنوات، لتنتهي علاقتهما إلى قضايا ومشكلات، ويرصد «هن» تفاصيل زيجة اللاعب.

الجدير بالذكر إن شادي محمد هو ضيف الحلقة الـ12 من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي.

كيف انتهت قصة حب شادي محمد وسارة؟

«منعته من رؤية أطفاله، ثم اتُهمت بسرقته، قبل حبسها».. هكذا كان التسلسل لقصة شادي محمد وزوجته سارة.

خلافات سابقة دفعت سارة لمنع زوجها من دخول المنزل

وبدأ الأمر في شهر يوليو 2019، فوفقًا لأحد المصادر المُقربة من أسرة «سارة»، فقد أكدت زوجة اللاعب السابقة، أنها منعت «شادي» من دخول منزلها، حيث تقيم عند والدتها، في إحدى المجمعات السكنية بالتجمع، إذ قال: «نبهت على كل البوابات إنه ميدخلش البيت، وحتى الأولاد يسلمهم برَّه على البوابة وأنا هنزل أخدهم».

وأضاف خلال تصريحاته لـ«هُن»: «هذا ما أكده علينا أخوها كمان».

شادي محمد يتعرض للسرقة ويتهم زوجته

وفي ديسمبر 2019، كشف شادي محمد، عن تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر في يوليو من العام نفسه. وقال شادي، لـ«الوطن»، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه بقيام مجموعة من البلطجية بسرقة محتويات شقته، وأوضح أن شهود العيان، أخبروه أن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدا أن أحد المحال التجارية سجلت سرقة الشقة ووجود أشخاص بداخلها.

واتهم شادي محمد، حينها زوجته سارة السابقة وشقيقها بالسرقة، حتى عادت الأسئلة من جديد، حول وجود خلافات بين الزوجين.

حبس سارة ثم إخلاء سبيلها

وداخل نيابة مدينة نصر أول، التي تابعت التحقيقات حول تعرض منزل اللاعب السابق للسرقة، أدلت «سارة» زوجته السابقة، بأقوالها حينها، مؤكدة أن اتهامات زوجها لها ليس لها أساس من الصحة.

وأشارت إلى وجود خلافات زوجية بينهما، وأقامت بسببها دعوى طلاق ضده ونفقة، ولكن لم يستجاب لها، إلا أن قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة اللاعب، وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات في واقعة سرقة شقته.

ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

وفي مارس 2020، حصلت زوجة اللاعب السابقة على إخلاء سبيل، من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.