فيروس كورونا: هل لديك أعراض ولكن الاختبار سلبي؟.. إليكم سبب ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تتزايد حالات الإصابة بـ كوفيد-19 بسرعة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، على الرغم من ظهور الأعراض، يتم تشخيص بعض الأشخاص بشكل خاطئ واختبارهم سلبيًا للفيروس.

لكن هل لديك أعراض ولكن الاختبار سلبي؟.. إليكم سبب ذلك وفقا لموقع timesofindia.

هل يمكن أن تكون مصابا واختبارك سلبي؟

مع توقع ارتفاع الأرقام بشكل أكبر، قد تكون بعض الاختبارات خاطئة، لا يمكن للتشخيص السلبي الكاذب أن يؤدي فقط إلى سوء إدارة المرض، بل يجبر الكثيرين على المعاناة من المضاعفات والحصول على الكشف الدقيق فقط من خلال اختبارات المتابعة.

بالنظر إلى أن اختبار RT-PCR في الوقت الحالي يعتبر اختبارًا قياسيًا ذهبيًا، فلماذا يحدث هذا؟

كيف يمكنك الحصول على نتيجة سلبية كاذبة في اختبار RT-PCR رغم وجود أعراض؟

في حين أن اختبارات RT-PCR حساسة للغاية وتحمل معدلات فعالية جيدة، فمن المهم معرفة أنه لا يوجد اختبار دقيق بنسبة 100٪ وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل الشخص يحصل على تقرير سلبي كاذب.

وفقًا للبحث، بينما تعمل اختبارات RT-PCR جيدًا للكشف عن وجود الفيروس في الجسم، يمكن أن تختلف دقة الاختبارات اعتمادًا على العديد من العوامل.

يذكر الأطباء أيضًا أن الاختبارات تحمل فقط معدل حساسية يبلغ حوالي 60٪، ولا تقدم نتائج دقيقة إلا عند مسحها بشكل صحيح، وبالتالي، يمكن أن يكون هناك الكثير من الفرص لحدوث نتائج سلبية خاطئة، بالإضافة إلى نتائج إيجابية كاذبة أيضا.

إليكم سبب القلق

قد يكون الحصول على اختار سلبي كاذب في هذا الوقت خطيرًا للغاية، لا يمكن أن يتسبب فقط في تأخير التشخيص، وتقديم نتائج خاطئة وزيادة انتقال العدوى وانتشارها، بل يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض كوفيد ومضاعفاته.

في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من الاختناق ويجوب المرضى أميالاً طويلة لتأمين الموارد المنقذة للحياة، يمكن أن يؤدي التشخيص الخاطئ إلى تعقيد الأمور أكثر بكثير وإرهاق موارد الرعاية الصحية.

يمكن أن تؤدي النتائج السلبية الخاطئة في تقرير كوفيد أيضًا إلى تأخير العلاج وجعل حالة الشخص تنتقل من معتدلة إلى أسوأ.

ما هي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تقرير خاطئ؟

وفقًا للخبراء، يعد الخطأ البشري أحد أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تقرير RT-PCR سلبي خاطئ، عندما نشهد ارتفاعات كبيرة في الإصابات، يمكن أن يؤدي الضغط لإطلاق الاختبارات وقوائم الانتظار الطويلة والخطأ المستمر إلى حدوث حوادث مؤسفة.

تعتمد اختبارات RT-PCR أيضًا بشكل كبير على الوقت الذي يتم فيه جمع عينة المسحة، وكيفية إجراء الاختبار ووقت الكشف والتحليل، على سبيل المثال، من المهم أن يتم إدخال عينة المسحة جيدًا، بحيث تكون قادرة على اكتشاف الحمل الفيروسي الضروري في الجسم، قد تظهر نتائج خاطئة أيضًا إذا لم يتم نقل العينة أو الاختبار الذي تم جمعه أو تخزينه جيدًا (نظرًا لأنه يحتاج إلى درجات حرارة محددة).

هل يمكن أن يؤدي انخفاض الحمل الفيروسي (نسبة الفيروس) إلى نتائج سلبية خاطئة؟

يمكن أن يؤدي انخفاض الحمل الفيروسي في الجسم أيضًا إلى نتائج سلبية إذا لم يكن هناك ما يكفي من جزيئات الفيروس للكشف عنها في الجسم.

قد يؤدي إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا إلى منح الاختبارات فرصة قاتمة لإعادة التقارير الكاذبة، يخطئ بعض الأشخاص أيضًا في إجراء الاختبار فورًا عند التعرض لحالة إيجابية، يمكن أن تتراوح فترة حضانة الفيروس، أي الوقت الذي يستغرقه ظهور الأعراض من التعرض، ما بين 2-7 أيام، لذلك، للحصول على أكثر النتائج دقة، من الأفضل عزل نفسك أولاً والاختبار بعد 3-4 أيام من التعرض.

هل المتغيرات الأحدث تفلت من خلال اختبارات كوفيد؟

يُشتبه في أنه نظرًا لأن الطفرات الجديدة يمكن أن تتفوق بسهولة على المناعة وأدوات التشخيص (نظرًا لأن الاختبارات لا تكتشف سوى جينات معينة)، فقد لا يتم اكتشاف الأشخاص المصابين بالسلالات الجديدة بشكل خاطئ في الوقت الحالي.

ماذا يجب أن تفعل إذا اختبرت سلبيا ولكنك لا تزال تظهر عليك الأعراض؟

إعادة الاختبار هي أحد أفضل الإجراءات لتأكيد شكوكك والحصول على نتيجة دقيقة، ومع ذلك، فإن المرضى الذين يستمرون في إظهار الأعراض مع تقرير RT-PCR سلبي لا ينبغي أن يكونوا راضين وأن يستمروا في عزل أنفسهم، حتى يبدأوا في الشعور بالتحسن.

اعزل نفسك واحتفظ بأدوات التتبع الصحية في متناول يديك، استمر في التحقق من الأعراض الخاصة بك ولاحظ أي تغييرات، إذا ذهبت لإعادة الاختبار، فمن المستحسن القيام بذلك بعد 3-4 أيام بعد الاختبار الأول.

إذا لزم الأمر، بناءً على توصية الطبيب، قد يتم طلب إجراء فحوصات دم وفحوصات إضافية للصدر، والتي قد تكون أيضًا طرقًا مفيدة للكشف عن الحمل الفيروسي في الجسم، عندها فقط يمكن بدء العلاج المناسب.

تذكر اتباع ممارسات النظافة الجيدة والاحتفاظ بجميع القواعد الوقائية في متناول اليد - استمر في ارتداء الأقنعة، واغسل اليدين بشكل متكرر، وحافظ على التباعد الاجتماعي، والأهم من ذلك، ابق منعزلاً، لا تخرج العدوى أو تنشرها.

متى يجب أن تقلق؟

بينما تظل في عزلة أو تنتظر النتائج، من المهم أيضًا أن تكون على اطلاع على العلامات التحذيرية لفيروس كورونا الجديد، حتى الشباب والأصحاء يصابون بأعراض حادة، يمكن أن تتطور عدوى الرئة وأعراض رئوية أخرى بسرعة.

احتفظ بمقياس الأكسجة والحرارة في متناول يدك واستمر في فحص الأعراض، إذا انخفضت مستويات الأكسجين في الدم لديك (SpO2) إلى أقل من 91٪، ففكر في العلاج الفوري بالمستشفى.