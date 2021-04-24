احذر.. الإفراط في استخدام العطور يسبب 11 ضررا صحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اعتاد الكثير من الأشخاص على استخدام العطور يوميا، وبالرغم من الرائحة الطيبة التي تصدر عنها إلا أن هناك العديد من المخاوف التي لها أسس قوية بشأن التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تثيرها العطور في جسمك، حيث تحتوي العديد من أنواع العطور على كميات كبيرة من الإيثانول، وهو نوع من الكحول التي يسبب ضرر على الصحة.

ةفي التقرير نستعرض أهم الآثار الجانبية التي تحدث عند الإفراط في استخدام العطور، بحسب ماجاء في موقع "healthline":

- التعرض للعطور يوميا يمكن أن يؤدي إلى الحساسية واسمرار الجلد، وارتفاع درجة الحرارة وظهور الحبوب في الوجه.

- من الآثار الجانبية لاستخدام العطور حول الأنف وعلى الوجه حدوث جفاف في غشاء الأنف، وسيلان الأنف والسعال.

- تشكل المواد الكيميائية في العطور مشكلة كبيرة، لأنها تضيف هرمونات اصطناعية وهذا يتسبب في خلل في الغدة الصماء.

- استخدام العطر على الرقبة، يتسبب في الإصابة بالطفح الجلدي بالإضافة إلى حدوث تورم واحمرار وحكة على المنطقة المصابة.

- يتم وضع الكحول في زجاجة العطور كطريقة للحفاظ على الرائحة المرغوبة للمنتج وتثبيتها، وتعد هذه الكحوليات سامة وقد تسبب أعراضًا إذا تم ابتلاعها أو استنشاقها بكميات تزيد عن 30 مليلترًا.

- من الأضرار التي يسببها استخدام العطور الحكة واحمرار الجلد، بالإضافة إلى الشعور بالتهيج في الجيوب الأنفية، لأن من المحتمل أن تكون لديك حساسية تجاه شيء بداخله.

- تحدث حساسية الجهاز التنفسي التي تسبب الربو عند وضع العطر مباشرة، كما أنها تزداد مع الإفراط في استخدامه.

- الإصابة بالتسمم العطري والتي تشمل أعراضه على الخمول ونقص الطاقة، الغثيان وعدم التوازن والتأرجح أثناء المشي.

- يؤدي استخدام العطور بالقرب من منطقة العين إلى زيادة نسبة الدموع واحمرار العينين.

- التهاب الجلد التماسي من العطور، حيث في بعض الأحيان قد يتسبب العطر على الجلد إلى حدوث رد فعل تحسسي خفيف.

- تؤدي بعض المواد الكيميائية الموجودة في العطور الشائعة ضارة إذا تراكمت على الجلد، إلى تعرض بشرتك لامتصاص المواد المسرطنة والكحوليات التي توجد في العطر.