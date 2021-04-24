بعد ولادة منى ذكي في «لعبة نيوتن».. 6 فروق بين التمريض المصري والأمريكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار مشهد ولادة الفنانة منى ذكي «هنا» في مسلسل لعبة نيوتن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل المتابعين والمشاهدين يقارنون بين عملية الولادة في مصر والعملية نفسها في أمريكا، وطالت تلك المقارنات أيضا أسلوب التمريض في البلدين.

ونرصد من خلال هذا التقرير الفرق بين ضوابط الالتحاق لدراسة التمريض في مصر وفق شروط الجامعات التي تم إعلانها من قبل وبين شروط الالتحاق بدراسة التمريض في أمريكا، كالتالي:

ضوابط القبول لدراسة التمريض في مصر

1- تقبل كليات التمريض في مصر الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «شعبة علمي علوم» أو ما يعادلها.

2- يشترط للقبول لدراسة التمريض في الكليات، أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية.

3- عند التقديم لكليات التمريض يخضع الطلاب لاختبارات القبول الموحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض.

4- تكون لغة الدراسة في كليات التمريض على مدار 4 سنوات هي اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عام تدريب «امتياز».

5- يحصل الطالب الدارس في كليات التمريض في مصر على التدريب العملي خلال 4 سنوات في مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

6 - يتم تدريب الطلاب قبل نزولهم للمستشفيات في معامل الكلية التي تحاكي الواقع وذلك على أحدث الأجهزة.

ضوابط القبول لدراسة التمريض في أمريكا

1- لا يمكن العمل في مجال التمريض في الولايات المتحدة الأمريكية دون تقنين الوضع بالحصول على تصريح لممارسة المهنة، نظرا لكونها تحتاج إلى مؤهلات وخبرات خاصة حتى لا يتعرض المريض معها للخطر.

2- يجب على الراغب في دراسة التمريض في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتأكد من إجادة اللغة الإنجليزية جيدا، وذلك عن طريق اختبار الإيلتس أو التويفل.

3- تشترط بعض الجامعات اجتياز مستويات معينة في الاختبار للقبول بها وبشكل خاص لطالبي الدراسة لمجال التمريض، فقد تشترط اجتياز خمس أو ست مستويات على الأقل للقبول لدراسة التمريض داخل أمريكا.

4- يجب أن يحصل المتقدم لدراسة التمريض في أمريكا على درجات معينة يتم تحديدها من قبل الجامعة خلال سنوات الدراسة السابقة للتمريض، كما يجب معرفة أنه لا يتم قبول اجتياز المواد في الاختبارات بتقدير مقبول.

5- هناك اختبارات موحدة يجب اجتيازها، مثل اختبار القبول الجامعي والذي يسمى HESI Entrance Exam.

6- قبل البدء في دراسة التمريض داخل أمريكا لابد من إتقان العديد من المواد المختلفة ومن أهمها «الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، الإقتصاد، الأدب، الفنون الجميلة، علم النفس، الإحصاء».