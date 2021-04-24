«صعيدي وبقُصة».. ريهام حجاج ترد على انتقادات «وكل مانفترق»: «لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة ريهام حجاج، على الانتقادات التي وُجهت لها، بشأن ظهورها في مسلسل «وكل مانفترق» بجلباب وعمة صعيدي، أظهر جزء من شعرها، ما دفع البعض يسخر مُعلقًا: «صعيدي وبقُصة».

ودونت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر خاصية القصص المصورة «إستوري»، قائلة: «هي الناس اللي بتقول أن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة، بتخترعوا ليه!، يعني لو اللي بيتكلم مجنون، فالمستمع عاقل أكيد».

وتابعت: «إزاي هعمل دور ولد، الشخصية اسمها زينب، زينب يعني زوزو بنت، وأول ظهور ليها كان في الحلقة الأولى يعني مش مفاجئة، وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلعلها قصة، ومش معنى إنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي مأمونة، بنات الصعايدة قمرات».

سخرية ضد مظهر ملابس ريهام حجاج

سخرية كبيرة أثيرت حول الفنانة ريهام حجاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عقب ظهورها وهي متنكرة في ملابس رجل صعيدي، ضمن أحداث مسلسل «وكل ما نفترق»، المعروض خلال سباق دراما رمضان 2021.

وخلال المشهد، ظهرت «ريهام» مرتدية جلباب صعيدي وعِمة انسدل شعرها من على جبهتها، وهو ما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا، نظرا لتعارض إطلالتها مع الإطلالات المتعارف عليها في المجتمع الصعيدي.

وجاء من بين التعيلقات، «ماتقدرش تستغنى عن قُصتها أبدا جزء لا يتجزأ من كيانها»، «صعيدي بقُصة»، «صعيدي من مدينتي باين»، «يعني تطلع من غير قُصة ده حتى عيب».

أحداث مسلسل وكل ما نفترق

وتدور أحداث العمل حول نور، التي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانتقام من عائلة حسام.

وخلال المسلسل تجسد ريهام حجاج 3 شخصيات، إذ تتحدث الصعيدي في شخصية، وتجسد دور رجل في شخصية أخرى، والثالثة هي شخصية امرأة غنية.

ويذكر أنه في بداية مسلسل «وكل ما نفترق»، تضمنت الأحداث الكثير من مشاهد الأكشن لريهام حجاج ومحمد الشرنوبي، الذي يعمل كـ«دليفري» في أحد المطاعم، الذي وقع في مشكلة مع إحدى العصابات المتخصصة في تجارة الأطفال، وخطف ابنة ريهام حجاج بعد اقتحام منزلها، وانتهت باجتماع عائلة أحمد فهمي زوج ريهام حجاج، واتفقوا على قتلها.

أبطال مسلسل «وكل ما نفترق» ويشارك في بطولة العمل أحمد فهمي، ورانيا يوسف، وريهام حجاج، وآيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، ومحمد الشرنوبي، وسلوى خطاب، وهاجر أحمد، ورحاب الجمل، وهند عبد الحليم، وطارق عبد العزيز، وأحمد النجار، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإنتاج طارق الجنايني، من إخراج كريم العدل.