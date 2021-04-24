طريقة عمل الجلاش بالجبنة في دقائق

القاهرة - سمر حسين - حضري لأسرتك على طاولة طعامك الرئيسية، الجلاش بالجبنة، بطريقة سهلة وبسيطة، وطعم ألذ وأخف، والتي يمكن استبداله بدلا من الجلاش باللحمة المفرومة.

وإليكِ طريقة تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وأميرة شنب.

مقادير عمل جلاش بالجبنة

لفة جلاش

زبدة مذابة

جبن مشكلة مبشورة

حلقات زيتون أخضر وأسود

فلفل رومي مفروم

طماطم جوليان بدون القشر

لبن

بيض

طريقة عمل ​جلاش بالجبنة

افردي طبقات الجلاش في صينية الفرن، وادهنيها بين الطبقات بالزبدة المذابة.

ضيفي الجبن والزيتون والفلفل والطماطم.

افردي طبقات أخرى من الجلاش ويدهن بين الطبقات زبدة وتقطع.

يضرب البيض مع اللبن.

ويسقى به الجلاش.

ويدخل الفرن.

ويقدم ساخنا.

طريقة عمل جلاش بالجبنة البيضاء بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير جلاش بالجبنة البيضاء

جلاش.

سمن.

جبنة فيتا.

فلفل أخضر رومي.

طماطم مفرومة.

كوب لبن.

بيضة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل جلاش بالجبنة البيضاء

اخلطي الجبنة الفيتا مع الفلفل الأخضر الرومي والطماطم المفرومة.

يدهن ورق الجلاش بالسمنه السائحة وترص منه طبقة في صينية ثم يفرد خليط الجبنة.

يضاف على الوجه طبقة أخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمنه ويقطع مربعات.

يخلط اللبن والبيض مع الملح والفلفل الأسود.

يضاف خليط اللبن على الجلاش يدخل الفرن ثم يقدم.