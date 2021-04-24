طريقة عمل عسل الكنافة في المنزل.. وصفة سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص كثير من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم على إعداد الكثير من الوجبات والأكلات المتنوعة على مائدة الإفطار والسحور، سواء كان ذلك بالأكلات أو السلطات مثل سلطة الطحينة وسلطة الخضروات وسلطة البابا غنوج، بالإضافة إلى العصائر الطازجة.

وتعد الكنافة من أكثر الحلويات التي يسعى الصائمون لإعدادها في المنزل، لذلك تبحث العديد من النساء عن طريقة عمل عسل الكنافة في المنزل، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل عسل الكنافة والكنافة في المنزل، وفق وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الأيد»، الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

طريقة عمل عسل الكنافة

- المقدار الصحيح لصينية حلو متوسطة «1.5» سكر على «1.5» ماء.

- يوضع السكر في المنتصف ولا يتم إذابته بالمعلقه.

- وإذا وصل السكر لجوانب الحله يضاف القليل من الماء على الجوانب حتى لا يصل السكر للجوانب.

- يترك ليغلي لمدة «20» أو «25» دقيقه.

- ثم يضاف له عصرة ليمونة وفانيليا.

- يمكن حفظه لمدة شهر كامل في برطمان يستخدم حسب الحاجة.

- في حالة وضعه على صينية الحلويات وتشربها وتبقى كمية من العسل لم تتشرب تسكب بخفة من أحد جوانب الصينية.

مقادير الكنافة بالقشطة

- كنافة مفتتة.

- سمن.

- كوب لبن.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة ماء.

- زهر فول سودانى مجروش.

- جوز هند شربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

- سيحي الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط في صينية.

- من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن.

- أضيفي إلى اللبن المغلي على النار النشا المذاب في القليل من اللبن.

- إفردي خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السوداني المجروش وجوز الهند.

- رصي طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوي الوجه.

- أدخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات وزيني الوجه بالمهلبية والفول السوداني المجروش وجوز الهند.