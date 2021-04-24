هالة صدقي في أحدث ظهور لها: «مش لاقيه حد يطلقني».. ومتابعون: «إخلعيه زي اللي قبله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة هالة صدقي إثر نشرها فيديو عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصحبة أصدقائها، مرتدية رداء ذات لون أسود، به بعض الرسومات البسيطة باللون الأبيض، واضعة «ميك أب» كامل لوجهها، لتقول مداعبة أصدقاءها «مش لاقيه حد يطلقني».

وعلقت الفنانة هالة صدقي على الفيديو الذي قامت بنشره قائلة «مش لاقيه حد يطلقني.. أصحابي أشرار.. بيصوروني وأنا في حالات الانسجام.. قولوا يارب دعواتكم»، وعلق عدد من المتابعين للفنانة هالة صدقي متمنين لها أن تنال ما تريده، كما علق أحدهم قائلا «سهلة جدا إخلعيه زي ما خلعتي اللي قبله ولا تزعلي نفسك» لترد عليه الفنانة قائلة «صعب أغير الملة».

ولكن عقب انتشار ذلك البث، خرجت الفنانة هالة صدقي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، لتنفي أقوال زوجها من اتخاذه لإجراءات طلاقها، معللة ذلك أن أطفالها معها حتى الآن، كما حذرت من يتداول تلك الأخبار من التشهير بها، تجنبا لعدم تقديمها بلاغ للنائب العام ضدهم.

وبدأت الخلافات بين الفنانة هالة صدقس وزوجها عندما أعلن المحامي الهاص بزوجها بعد سفره للولايات المتحدة الأمريكية بعدها «أن الفنانة قامت ببيع قطعة أرض يمتلكها من خلال توكيل وثقه لها قبل سفره» وذلك في فيديو له تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زوج هالة صدقي ينكر نسب ابنيه منها

وتطورت الخلافات بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي، إلى حد إنكاره نسب نجليه وطلب منها تحليل DNA للتأكد من صحة نسب أولاده له، بعد المشكلات العديدة التي وقعت بينهما في السنوات الخمس الأخيرة.