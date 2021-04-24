طريقة عمل الكشري الأصفر.. يقدم مع البيض المدحرج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكشري الأصفر، واحدا من الأطباق التي تشتهر بها ربات المنازل في محافظات الإسكندرية والدلتا، حيث يقُدم مع صلصة الطماطم، والبيض المسلوق، فهو من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يفضلها كثيرون.

وإليكِ طريقة عمل الكشري الأصفر على طريقة الشيف أميرة شنب، والشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكشري الأصفر

- عدس اصفر

- أرز

- ماء مغلي

- بيض مسلوق

- زبدة

- كمون

- زيت

- ملح

- فلفل أسود

طريقة عمل الكشري الأصفر

في البداية، شوحي العدس في الزبدة جيدًا، على نار متوسطة، ثم تبليه بالملح والفلفل وقلبيهم جيدا.

ضيفي الكمون ثم ضيفي الأرز وشوحيه مع العدس.

ضيفي الماء المغلي ثم تبلي مرة أخرى بالملح والفلفل واتركيه لينضج.

اسلقي البيض بالطريقة المعتادة، ثم شوحي البيض المسلوق في الزبدة حتى يصل الى اللون الذهبي الغامق في طاسة ثم تبلي بالملح والفلفل.

قدميه مع الكشري الأصفر واقسمي البيض من النصف ثم رشي رشة من الفلفل الأسود وقدميه ساخنا.

طريقة عمل الكشري الأصفر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي:

مقادير عمل الكشري الأصفر

2 كوب أرز.

كوب عدس أصفر.

نصف كوب شعرية.

زيت.

بصل.

ثوم.

عصير طماطم.

شطة ناعمة.

3 أكواب ماء.

ملح.

فلفل أسود.

بيض مسلوق.

طريقة عمل كشرى بالعدس الأصفر

يشوح البصل المفروم في الزيت على النار.

يضاف الماء.

تُحَمَّر الشعرية في الزيت على النار، ثم تضاف إلى خليط الأرز.

تهدئة النار، وترك الخليط عليها حتى تمام النضج.

يشوح البصل والثوم في الزيت على النار.

يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والشطة.

يترك الخليط على النار لينضج.

يقلب البيض المسلوق في الزيت على النار.