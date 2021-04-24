طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل.. الحلوى الرمضانية المفضلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي شهر رمضان الكريم بعد أن طال انتظاره لمدة عام كامل، ويحرص الصائمون على إعداد الكثير من الأكلات المتنوعة والمختلفة ليتم تناولها على مائدة الإفطار ومائدة السحور، كما يتم إعداد الكثير والكثير من السلطات المختلفة التي يفضلها الصائمون لتناولها مع الوجبات، مثل سلطة الطحينة وسلطة البابا غنوج وسلطة الخضروات، كما يحرصون أيضا على تناول العصائر الطازجة والمشروبات التي تتميز بطابع رمضاني مثل التمر الهندي، والسوبيا، والعرقسوس.

وعقب تناول الوجبات خلال شهر رمضان، يفضل الكثيرون من محبي تناول الحلويات إعداد أصناف مختلفة ومتنوعة منها، ولعل أكثر الحلويات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان هي الكنافة، ونرصد من خلال هذا التقرير، طريقة عمل الكنافة، وفق وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها على «قد الأيد»، الذي يتم إذاعته على قناة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل الكنافة بالقشطة

- كنافة مفتتة.

- سمنه.

- كوب لبن.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة ماء زهر.

- فول سودانى مجروش.

- جوز هند.

- شربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

- سيحي الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط في صينية.

- من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن.

- أضيفي إلى اللبن المغلى على النار النشا المذاب في القليل من اللبن.

- إفردي خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

- رصي طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوى الوجه.

- أدخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات وزيني الوجه بالمهلبية والفول السوداني المجروش وجوز الهند.