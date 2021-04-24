عودة إلى أجمل إطلالات الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 07:47 مساءً - تستقبل مدينة لوس أنجلوس غداً الأحد، 25 أبريل، حفلة توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 بدورته الـ93. وعلى عكس كل حفلات الجوائز التي جرت افتراضياً بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، ستشهد حفلة الأوسكار لهذه السنة حضوراً شخصياً للمرشحين.

بانتظار الحدث الكبير وما سيحمله من مفاجآت، نستعيد معاً أجمل إطلالات النجمات في حفلات الأوسكار الماضية.



Angelina Jolie

الصورة من حساب إيلي صعب على انستقرام



أطلّت أنجلينا جولي في حفلة توزيع جوائز الأوسكار للعام 2014 بفستان من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية خريف 2013 Elie Saab Couture، واكتفت بتزيينه بأقراط ناعمة مصنوعة من الماس.

الصورة من حساب إيلي صعب على انستقرام



زندايا Zendaya

الصورة من حساب النجمة على انستقرام



بدت الممثلة الشابة زندايا كالحورية على السجادة الحمراء حيث ارتدت فستاناً من تصميم جيامباتيستا فالي Giambattista Valli في حفل الأوسكار عام 2018.

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Kacey Musgraves

الصورة من حساب جيامباتيستا فالي على انستقرام



المغنيّة الأميركية كاساي موسغرافيز خطت السجادة الحمراء في حفلة أوسكار 2019 بفستان مزيّن بالكشاكش من توقيع دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، واكتفت بأقراط ناعمة من الماس لتزيين إطلالتها.





Margot Robbie

الصوة من حساب شانيل على انستقرام



لحضور حفلة الأوسكار في العام 2020، اختارت النجمة الشقراء مارغوت روبي فستاناً بأكتاف مكشوفة من توقيع دار شانيل Chanel الفرنسية، وقد اختارت مجوهرات من اللؤلؤ الأبيض لتزيين إطلالتها.

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Charlize Theron

الصورة من موقع popsugar.com



النجمة تشارليز ثيرون المعروفة بخياراتها البسيطة والأنيقة، حضرت حفلة الأوسكار للعام 2014 بفستان أسود من مجموعة ديور للأزياء الراقية Dior Couture وزيّنته بقلادة من هاري وينستون Harry Winston يبلغ ثمنها 15 مليون دولار.





Jessica Biel

الصورة من موقع hollywoodlife.com



إطلالة ذهبية بامتياز للنجمة جيسيكا بيال في فستان من توقيع Kaufman Franc في حفلة الأوسكار عام 2017 حيث لفتت الأنظار بفستانها الذهبي الضيق الذي زيّنته بعقد تشوكر كبير.

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