عمر كمال يرفض الزواج نهائيا: «الماضي بتاعي قبل الشهرة هو السبب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، عن السر وراء عزوفه عن الزواج قائلا: «أنا عمري ماهتجوز، بسبب تنمر الناس عليا في الماضي قبل الشهرة، مش هتجوز وده قرار لا رجعة فيه فأنا بحب أعيش بحرية على الزواج».

عمر كمال: «الناس قالولي أنت متنفعش عريس وكنت بنام دموعي على خدي»

وأضاف عمر كمال خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «لحظات جريئة» الذي يبث على قناة القاهرة والناس: «أنا لما ملقيتش حد يمد لي إيده في يوم من الأيام، قررت أعيش مع نفسي ولحالي، بسبب التنمر على شخصي، في ناس قالتلي أنت متنفعش مطرب ولا عريس ولا إنسان ناجح».

وأشار مطرب المهرجانات الشعبية إلى أن الكلام السلبي كان يؤثر به، ويسبب له البكاء: «بدأت من تحت الصفر، وكنت بنام ودموعي على خدي من تنمر ونظرة الناس لي».

عمر كمال يتصدر محرك البحث جوجل

يشار إلى أن المطرب الشاب عمر كمال، احتفل من عدة أشهر بتصدر 4 من أعماله الغنائية، قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الماضي، عبر محرك البحث الشهير جوجل.

وكتب كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات».

وأضاف عمر كمال: «إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة، إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لك».