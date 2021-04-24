طريقة عمل بطاطا بالشوفان والقرفة على مائدة السحور في رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطا بالشوفان والقرفة من الحلوى الشهية التي تتمتع بمذاق مميز ومختلف، فضلا عن أنها صحية ومناسبة لأصحاب الحمية الغذائية، لاحتوائها على سعرات حرارية معدودة، بالإضافة إلى أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ويمكن تحضيرها على مائدة السحور في رمضان.

فيما يلي طريقة بسيطة لإعداد بطاطا بالشوفان والقرفة على طريقة خبيرة التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بطاطا بالشوفان والقرفة

- بطاطا

- ملعقتان من الزبدة.

- الزبيب.

- القرفة.

- 3 ملاعق من الدقيق البني.

- 3 ملاعق من الشوفان.

- بيضة.

- سكر بني.

طريقة تحضير بطاطا بالشوفان والقرفة

1- في الخطوة الأولى يجب شوى البطاطا داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

2- خلال الخطوة الثانية يتم خلط البطاطا والبيض والفانيليا والعسل والقرفة في الخلاط، خلال شوى البطاطا ثم وضع البطاطا في طاجن الفرن، ثم يتم مزج الشوفان مع الدقيق والقرفة والسكر والزبدة في وعاء آخر.

3- في الخطوة الأخيرة يتم إضافة المكونات السابقة على البطاطا ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.