صاحبة الدعاء الحقيقي في «الاختيار 2»: «بكيت لما شفته.. وافتكرت ابني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التأثر الشديد صاحبت جمهور مسلسل «الاختيار 2»، في حلقة الأمس، حين عرضت مشهد الدعاء الذي رددته والدة أحد الضباط أثناء إخبارها بأنه ذاهب في مأمورية، ليطلب منها أن تدعو لهما، وفتح مكبر الصوت الذي أفصح عن دعاء الأم الطيبة لابنها وزملائه في العملية الجديدة.

السيدة أمينة، هي صاحبة الدعاء الحقيقي الذي أذيع بالأمس في المسسل، وروت لـ«هن»، تفاصيل المشهد الذي أبكاها لتذكرها مكالمة ابنها، وهو يخبرها بأنه ذاهب في مأمورية صعبة، عكس ما اعتاد عليه «مكنش بيرضى يقولي أنه طالع مأمورية.. كل مرة يروح ويرجع ويبقى يقولي.. إلا المرة دي كانت مأمورية صعبة أوي وكلمني قبلها عشان أدعيله».

تذكرت أم البطل، ساعات الخوف والقلق التي عاشتها لأجل ابنها، لتهدئ من روعها بالدعاء له وزملائه «دعتله قولتله ربنا يحفظك ويصونك ويحرسك أنت وزمايلك.. دايمًا ادعيله أقوله ربنا يرجعكم بالسلامة لا تنقصوا ظابط ولا عسكري.. ويحمي كل ابن لأمه.. الضنا غالي أوي».

وأوضحت السيدة أمينة أنها تعيش في هذا القلق منذ سنوات، فهي أيضًا زوجة ضابط شرطة «هو والده كمان كان ضابط.. ومكنش برضو يقولي أنه رايح مأمورية.. كان بيروح ولما يرجع يحكيلي»، الصلاة والدعاء هو سلاح السيدة لمحاولة تهدئتها «ببقى مرعوبة عليهم.. بس دايمًا بدعي وأصلي وأذكر ربنا.. واللي بيجبه ربنا كله حلو».

ومع مشاهدة «أمينة» للحلقة بالأمس، تذكرت المأمورية الصعبة التي مر بها ابنها، كأنها وقعت أمام أعينها «افتكرت المشهد وكل حاجة من تاني.. وفضلت أعيط كتير.. ربنا يحميهم ويبعد عنهم كل حاجة وحشة».

محمود التميمي يكشف عن هوية السيدة

وكان الإعلامي محمود التميمي، كشف عن هوية السيدة صاحبة الدعاء لابنها الضابط بالعمليات الخاصة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي «فيس بوك»، صورة السيدة الحقيقة صاحبة الصوت معلقًا عليها: «كلنا سمعنا صوت الأم في مشهد الدعاء لقوة العمليات الخاصة في حلقة الأمس من الاختيار.. أخبرتكم قبل قليل أن الدعاء فعلًا بصوت أم من أمهات ضباط العمليات الخاصة، والتي يحتفظ به نجلها البطل على تليفونه».

دعاء والدة أم البطل

وكان الدعاء الذي وجهته السيدة لابنها «ربنا يحرسك ويحفظك يا ابني.. ويكفيك شر المؤذيين أنت واللي معاك.. يصلح حالك ويسمعنى عنك الخير ويعديها معاك على خير يارب.. في حفظ الله ورعايته.. يجعل مشوارك أوله فلاح وأوسطه صلاح وآخره نجاح.. يارب العالمين».