تعرف على الأم الحقيقية صاحبة الدعاء لابنها في الاختيار 2: بنت المنصورة (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الإعلامي محمود التميمي، عن هوية السيدة صاحبة الدعاء لابنها الضابط بالعمليات الخاصة، الذي عرض في حلقة الأمس من مسلسل «الاختيار 2»، والذي تأثر به المشاهدون جميعًا عقب إذاعة الحلقة.

ونشر «التميمي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي «فيس بوك»، صورة السيدة الحقيقة صاحبة الصوت معلقًا عليها: «كلنا سمعنا صوت الأم في مشهد الدعاء لقوة العمليات الخاصة في حلقة الأمس من الاختيار.. أخبرتكم قبل قليل أن الدعاء فعلًا بصوت أم من أمهات ضباط العمليات الخاصة، والتي يحتفظ به نجلها البطل على تليفونه».

وتابع «التميمي»: «ونظرًا لكونه في الخدمة حاليًا في العمليات الخاصة فمن الأفضل عدم تحديد هويته.. لكن بعد استئذان الوالدة في نشر الاسم والصورة حيوا معي الحاجة أمينة والدة البطل بنت مدينة المنصورة والتي تأثرنا جميعًا بصوتها في دعاء عفوي هز قلوبنا من فرط الصدق و الطيبة.. الست كانت بتدعي لابنها فعلاً و هو رايح ينفذ مهمة مش تمثيل مشهد في مسلسل».

دعاء والدة أم البطل

وكان الدعاء الذي وجهته السيدة لابنها «ربنا يحرسك ويحفظك يا ابني.. ويكفيك شر المؤذيين أنت واللي معاك.. يصلح حالك ويسمعنى عنك الخير ويعديها معاك على خير يارب.. في حفظ الله ورعايته.. يجعل مشوارك أوله فلاح وأوسطه صلاح وآخره نجاح.. يارب العالمين».

مسلسل الاختيار 2

يبدأ موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11، في تمام الساعة 9:30 مساء على شاشة قناة «ON E»، وتعاد الحلقة الجديدة في اليوم التالي للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا، والمرة الثانية في الساعة الثالثة والنصف ظهرا، بينما تذاع الحلقة على قناة «ON دراما» الساعة 11:20 مساء.

وتعرض قناة «أبو ظبي دراما» المسلسل في تمام الساعة 10 مساء، بينما تعيد قناة «أبو ظبي» إذعة الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 11 مساء، وذلك بالإضافة إلى عرضه على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».