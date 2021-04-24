انخفاض مستوى الأكسجين من أعراض كورونا.. تعرف على العلامات التي تحتاج إلى مساعدة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في جميع أنحاء العالم وتملأ المستشفيات، البعض، الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة، يبحثون عن أسرّة وإمدادات أكسجين عندما يكون هناك نقص حاد في نفس الشيء.

يعتبر انخفاض مستوى الأكسجين في الجسم من أعراض كورونا، لكن ما هي العلامات التي تحتاج إلى مساعدة طبية؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

ضيق التنفس عرض شائع لمرض كوفيد -19

الآن، ضيق التنفس ونقص الأكسجين من الأعراض الشائعة التي تسببها العدوى، كثيرون، القلقون بشأن الأعراض، يخزنون بالفعل آلات وأسطوانات دعم الأكسجين في المنزل، وهرعوا إلى المستشفيات، ومع ذلك، لا يحتاج كل مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 يواجه صعوبات في التنفس إلى دخول المستشفى على الفور.

من المهم أن تتذكر أن ضيق التنفس وتقلب مستويات الأكسجين هما أمران مثيران للقلق، لكنهما لا يتطلبان دخول المستشفى على الفور، المرة الوحيدة التي يحتاج فيها مريض كورونا حقًا إلى الدخول هي عندما تصبح العلامات حرجة وتبدأ في التأثير على الأداء الحيوي، في مثل هذا الوقت، عندما يكون الموقف حرجًا، من المهم أن نعرف جميعًا ما هو نقص الأكسجين، ومتى يكون الوقت مناسبًا لطلب المساعدة الطبية.

ما هو تشبع الأكسجين؟ كيف يؤثر مرض كوفيد -19 على تنفسك؟

يشير التشبع بالأكسجين إلى مستوى (نسبة) الهيموجلوبين المؤكسج في الدم والذي يتم نقله من الرئتين إلى الأعضاء المختلفة ويساعد في الحفاظ على الأداء الحيوي، تعتبر القراءات فوق 94 صحية، ومع ذلك، في حالة الإصابة بفيروس كوفيد، يمكن أن يتأثر إمداد الأكسجين في الجسم بشكل حاد، وغالبًا ما يتم اعتباره أيضًا علامة على شدة المرض.

يمكن أن يتسبب فيروس SARS-COV-2 في حدوث التهاب واسع النطاق في الرئتين وتجويف الصدر، مما يؤدي إلى عتامة تشبه الزجاج (تُرى من خلال الأشعة المقطعية والأشعة السينية) التي تؤثر على إمداد الدم المؤكسج في الجسم.

بينما تعتبر مستويات الأكسجين بين 94-100 صحية، فإن القراءات التي تقل عن 94 يمكن أن تؤدي إلى نقص الأكسجة في الدم، والذي يمكن أن يطلق العنان لمزيد من المشاكل، تعتبر القراءات التي تنخفض باستمرار عن 90 علامة تحذير وتطلب المساعدة الطبية.

متى يحتاج مريض COVID بالفعل إلى دعم مكثف للأكسجين؟

ضيق وصعوبة التنفس وآلام الصدر كلها علامات على نقص الأكسجين، ومع ذلك، بالنسبة لبعض المرضى، قد يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين وضيق التنفس إلى تعقيد التهابات الجهاز التنفسي، وحرمان مستويات الأكسجين، والتأثير على الأعضاء الحيوية، والتأثير على الأداء المنتظم، يمكن أن تظهر أيضًا في شكل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، والتي تتطلب المساعدة.

الآن، يمكن إدارة الحرمان من الأكسجين وأعراض الجهاز التنفسي بشكل فعال في المنزل، إلى حد ما ولا تحتاج جميع الحالات إلى دخول المستشفى أو الرعاية الحرجة، إن تحديد الوقت الذي يحتاج فيه المريض فعلاً إلى عناية مركزة، في مثل هذه الأوقات يعتمد في الواقع على هذه العوامل والأعراض الحرجة:

إذا كان مستوى الأكسجين لديك أقل من 91 لمدة 1-2 ساعة

تعتبر مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) فوق 95 جيدة، يجب مراقبة القراءات بين 91-94، ومع ذلك، يجب على الشخص طلب المساعدة إذا انخفضت مستويات الأكسجين أو بقيت باستمرار عند 91.

الآن، يمكن أن تساعد الموارد المؤقتة مثل استخدام العلاج بالأكسجين في المنزل أو التنفس المعرض على رفع مستويات الأكسجين، ومع ذلك، إذا استمرت القراءات على حالها لمدة 1-2 ساعات متتالية، فيجب اعتبار ذلك علامة لطلب المساعدة الوشيكة، أولئك الذين يكافحون أمراض الجهاز التنفسي الموجودة مسبقًا والمسنين والذين يعانون من مضاعفات الرئة يحتاجون إلى إعطاء الأولوية للرعاية.

شفاه مزرقة / تغير لون الوجه

معظمنا، في هذه المرحلة، يدرك العلامات الكلاسيكية الشائعة للعدوى، ومع ذلك، يمكن أن تمر بعض العلامات، مثل أعراض COVID الشديدة، بسهولة دون أن يلاحظها أحد وتتسبب في حدوث مضاعفات لاحقًا، إحداها زرقة الشفاه، تغير لون الوجه أو الأطراف.

المسحة المزرقة على الشفاه، والتي يشار إليها طبيًا باسم الزرقة، يمكن أن تحدث عندما تنخفض مستويات الأكسجين في الدم بشكل كبير، في ظل الظروف العادية، يمنح الدم المؤكسج الصحي بشرتنا توهجًا أحمر ورديًا، وهو أمر طبيعي، ومع ذلك، عندما تكون مستويات الأكسجين في الدم منخفضة بشكل خطير، يمكن أن يسبب ذلك لونًا مزرقًا شاحبًا، ويمكن أن يشعر الجلد بالبرودة الشديدة عند لمسه، وقد لوحظ الآن أيضًا أنه مع المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجة السعيد (قراءات منخفضة للأكسجين مع عدم وجود علامات أخرى للتدهور المرئي)، يمكن أن تكون الصبغة الزرقاء علامة منبهة للخطر وتتطلب رعاية حرجة.

انخفاض مستويات الأكسجين وألم في الصدر أو الرئتين

يعد استمرار انخفاض مستويات الأكسجين علامة خطيرة على الخطر بالنسبة لمريض كوفيد، بينما يواصل الأطباء التأكيد على أنه يمكن إدارة مستويات الأكسجين المتقلبة في المنزل إلى حد ما، يجب على المرضى الاستعجال فورًا للحصول على المساعدة إذا لوحظت العلامات التالية:

-ألم في الصدر

- ضيق في التنفس

- ألم مستمر وضغط في الصدر

- السعال المستمر

-الأرق

- الصداع الشديد

تعتبر هذه أيضًا علامات تحذير طارئة لـ COVID-19 الشديدة، لذلك لا تتجاهل هذه الأعراض.

الارتباك والهذيان وفقدان الوعي

يمكن أن يؤدي فقدان أو الحرمان من مستويات الأكسجين أيضًا إلى تقييد تدفق الدم الحرج إلى الدماغ والعديد من الأوعية الدموية الأساسية التي تتحكم في الأداء العصبي الطبيعي، في حالة انخفاض مستويات الأكسجين بشكل كبير أو تجاوز علامة التحذير، فقد يتسبب ذلك في الكثير من المضاعفات العصبية مثل الارتباك والهذيان والدوار والتركيز المضطرب أو الضعيف وبعض الاضطرابات البصرية، يمكن أن يتسبب نقص الأكسجين أيضًا في حدوث أوعية دموية في الدماغ، مما يحد من الوظائف المهمة، أظهرت الدراسات والأبحاث الحديثة أيضًا أن ما يقرب من 82٪ من مرضى COVID المتوسط والشديد الذين يخضعون للعلاج في المستشفى يعانون من مضاعفات عصبية.

في كثير من الحالات، يمكن أن تؤدي مستويات الأكسجين المنخفضة والحرجة أيضًا إلى فقدان الوعي، مما يؤدي إلى عدم القدرة على البقاء مستيقظًا أو حتى الاستيقاظ، بصرف النظر عن علامات الخطر التحذيرية الحرجة المذكورة أعلاه، اطلب المساعدة في الحال.