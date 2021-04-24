حقيبة لحمل الطيور الأليفة تثير السخرية: سعرها 2500 جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقائب عديدة لأغراض مختلفة، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، إذ أصبحت مواقع البيع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، حيث تسبب بعض من تلك الحقائب سخرية وجدل الكثيرين، بعد اتسامها بالغرابة بعض الشئ.

حقيبة لحمل الطيور الحية

ومؤخرا، جرى الإعلان عن بيع حقيبة جديدة لحمل الطيور الأليفة خلالها، لتمكن أصحابها من مساعدتهم على التنزه دون التعرض لمضايقات من أحد.

أسعار وأنواع حقائب حمل الطيور

وتنوعت تصميمات حقائب حمل الطيور الأليفة من حيث المادة الخام المُصنعة من خلالها، والتي جاءت ما بين القماش والجلود، والمضادة للمياه، فضلا عن تنوع مقاساتها وأحجامها حسب حجم الطائر.

فيما تراوحت أسعار حقائب الطيور بداية من 750 جنيها حتى 2500 جنيه، حسب أحد مواقع البيع الإلكتروني الشهيرة، ويتم تقديم فُرشاة وبر، التي تساعد على تنظيف الملابس من ريش الطيور، مزدوجة كهدية مع الحقيبة.

حقيبة حمل البطيخ

ومنذ ايام، كان قد تم الإعلان عبر موقع البيع ذاته، عن بيع حقيبة جلدية مخصصة لحمل البطيخ بداخلها، وهي عبارة عن حقيبة جلد طبيعي ذات اللون البني صنعت خصيصا لحمل هذه الثمرة الضخمة.

سعر حقيبة البطيخ

وبلغ سعر الحقيبة إلى 3 آلاف جنيه، هو ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء من بين التعليقات، «أهم حاجة البطيخة تكون مرتاحة»، «ليه هتطرح بطيخة كمان»، «ده بسعر البطيخة ولا من غيرها»، «كبرتوا الحوار والله يا شباب».

تصميم حقيبة البطيخ

وكانت صُممت تلك الحقيبة من قبل صانع حقائب ياباني يدعى «تسوتشيا كابان»، منتصف العام الماضي، والذي يقوم بصنع الحقائب الجلدية بأنواعها وأحجامها المختلفة التي تتناسب مع أغراض متعددة، حيث تم تصميمها من ثماني طبقا من الجلد الطبيعي، ليسهل عملية اتساع الحقيبة مع ثمرة البطيخ حسب حجمها.