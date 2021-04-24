مي عمر تحير الجمهور بجلباب أبيض في أحدث جلسة تصوير: يا ترى جليلة هتعمل إيه؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت الفنانة مي عمر جلسة تصوير جديدة لها بجلباب منقوش، من كواليس تجسيدها شخصية جليلة الغريب ضمن أحداث مسلسل «نسل الأغراب» الذي يُعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

مي عمر في أحدث جلسة تصوير من كواليس مسلسل نسل الأغراب

وظهرت مي، بجلباب أبيض طويل وفضفاض، مزينة بنقوش رأسية تجمع بين الأزرق والأخضر والقرمزي، ويتميز بأكمام طويلة وفضفاضة مزينة بالنقوش ذاتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط، وشعر أسود مستعار طويل ومنسدل، يحمل بعض التموجات.

وعلقت الفنانة على جلسة التصوير قائلة: «مين يا جليلة؟.. نسل الأغراب»، في إشارة منها إلى مطالبة أحمد السقا الذي يجسد شخصية عساف من أمير كرارة الذي يلعب دور غفران، تخيير مي عمر التي تلعب دور جليلة بين استكمال زواجها من غفران أو الرجوع إلى طليقها عساف.

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير بمئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «عمري ما شفت جلابية فلاحي بالحلاوة دي»، و«اللبس أوفر أوي، مش بيلبسوا كده في الصعيد»، و«ملكة جمال يا مي.. أحلى واحدة من غير مجهود»، و«كل ده دهب يا مدام مي.. صارفين كتير أوي على الإكسسوارات واللبس والديكورات».

معلومات عن مسلسل نسل الأغراب

يشار إلى أن مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر أحمد مالك وأحمد داش وإدوارد ونجلاء بدر ودياب وفردوس عبدالحميد ومجموعة كبير من الفنانين وهو من تأليف وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، ويتم عرض حلقات مسلسل نسل الأغراب لأمير كرارة وأحمد السقا على شاشة قناة أون أي يوميا في تمام الساعة 8 مساء.