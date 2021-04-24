معلومات عن ممرضة مشهد الولادة في لعبة نيوتن.. فنانة روسية وهاجمت متحرش المعادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد ولادة منى زكي التي تجسد شخصية «هنا» ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب الأداء التمثيلي المبهر للمشهد، الذي نجحت في تقديمه الفنان بموهبتها الفنية المميزة، وهو ما دفع العديد من متابعي العمل إلى التعاطف الشديد مع الشخصية.

وخلال المشهد ظهرت إحدى الممرضات العاملات داخل المستشفى، والتي ساعدت «هنا» بصورة كبيرة خلال ولادتها، وهو ما جذب الأنظار بشدة إلى تلك الممثلة الأجنبية، التي تمكنت من ترك بصمة مميزة أمام المشاهدين.

معلومات عن الممرضة الأجنبية بعد ظهورها في لعبة نيوتن

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الممرضة الأجنبية، التي ظهرت ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل لعبة نيوتن.

- تدعى آنا مينشكوفا.

- من مواليد شهر يوليو بمدينة بيرم الروسية.

- فنانة روسية درست فن التمثيل والمسرح في معهد بيرم الروسي الحكومي للفنون والثقافة.

- يتابعها أكثر من ألفي شخص عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- تعيش في مصر منذ سنوات.

- عملت كموديل في عدد من الإعلانات التجارية داخل مصر.

- تحرص على مشاركة أصدقائها من المصريين الاحتفال بالمناسبات الخاصة والمختلفة، حيث دونت منذ أيام منشور باللغة العربية لتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، قالت خلاله: «رمضان كريم».

- تشارك خلال دراما رمضان في مسلسلات، «لعبة نيوتن» مع الفنانين منى زكي، ومحمد ممدوح، ومسلسل «قصر النيل» مع الفنانة دينا الشربيني.

- في مارس الماضي، علقت على واقعة متحرش المعادي عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، حيث أعادت نشر صورته وبعض من منشوراته الدينية، وأرفقت عليها تعيلقا بالروسية قائلة: «لا تحاول تبرير أفعالك باسم الله، فهذا يجعلني أرغب في التقيؤ».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أكثر من 3 آلاف شخص.