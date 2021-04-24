الامارات | وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي في مصر اليوم الطيار المصري أشرف أبو اليسر، حسب عدد من المواقع الإخبارية المصرية. وتأتي وفاة ابو اليسر بعد احتجازه بالرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات منذ نحو شهر بعد تدهور حالته الصحية، والطيار هو صاحب أزمة شهيرة مع الفنان محمد رمضان.

وكان أبو اليسر قد عانى من أزمة صحية قضى على إثرها أيامه الأخيرة في المستشفى.

ونشبت أزمة بين رمضان وأبو اليسر، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بعد سماحه للفنان بالدخول لمقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته.

ودخل أبو اليسر ورمضان في نزاع قانوني طويل، وقضت مؤخرا المحكمة الاقتصادية، بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد أصدرت حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، أوقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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