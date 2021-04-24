8 أمور تخبرك بها طريقة مشيك عن شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أشارت دراسة أجراها الدكتور كاليب بايك عام 2017، وهو خبير في أنماط الحياة الصحية لفهم شخصية الإنسان، حيث قام بمقارنة بين سرعة وطريقة المشي لدى أشخاص مختلفين.

وقد بينت الدراسة أن أسلوبك في المشي يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك، وهذا ما نكشفه لكم في التقرير التالي، وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- المدير التنفيذي:

تحب هذه الشخصية أن تمشي بسرعة كبيرة وخطوات واسعة لكى تتوجه نحو أهدافها بتركيز، فضلا عن المشي بثقة برأس مرفوع لأعلى، والتحليل المنطقي للمشكلات.

- السيـاسي:

إن كنت شخصية سياسية، فلا شك أنك تمشي في الغالب بحيوية ورأسك مرفوع وصدر مندفع إلى الأمام، بينما يتراجع الكتفان إلى الخلف، لأنك تميل إلى التحديات والإقدام على التجارب الجديدة والتفاعل مع الآخرين، ولكنك تشعر بالملل بسهولة.

- القـلـق:

يميل الشخص القلوق إلى المشي بحذر وبطئ شديد، حيث عادة ما يتخذ خطوات قصيرة وكأنه يسحب قدميه سحباً، بالإضافة إلى أنه ما يفضل الانطواء والانعزال عن الآخرين.

- المستمتـع:

عادة ما يمشون بوتيرة بطيئة إلى متوسطة، بجسد في غاية الحرية والاسترخاء، كما يميلون إلى التركيز على أمور الآخرين أكثر من الشئون الخاصة بهم، ويتميزون أيضا بالهدوء والعفوية.

- المستعـرض:

إذا كنت من النوع المستعرض، فأنت تميل إلى المشي بثقة شديدة ورأس موفوعة وكتفين مستندين إلى الخلف، حتى أن تأرجح ذراعيك وساقيك يتم بطريقة مبالغ فيها، لأنك تستمتع بجذب انتباه الآخرين، حيث يركز أكثر على نفسه وينشغل عن كل ما يهم الآخرين، وقد يكون غير موثوق به مع أنه يملك سمات شخصية قيادية وجذابة.

- الـداعـم:

تميل الشخصية الداعمة للآخرين إلى السير بخطوات متوسطة وواثقة، كما أنهم يتحدثون بلباقة واهتمام، ويقدّرون العمل الجماعي والعلاقات الإنسانية، فضلا عن مساعدة الآخرين والإخلاص في حبهم.

- المتسرع:

ـ إذا كنت من الشخصيات التي تتسرع كثيرا في اتخاذ القرارات، فأنت عادة ما تخطو خطوات قصيرة متتابعة وبسرعة، ومن المحتمل أن تكون شخصا أنانياً وغير متسامح.

- متعدد المهام:

تميل هذه الشخصية على القدرة على القيام بمهام متعددة والمشي في نفس الوقت، فأنتَ من نوع فريد ومبدع، حيث يمكن لأصحاب هذه الصفة التعامل مع عدد من الأشياء في وقت واحد، فغالباً يمكنهم التحدث مع الآخرين في مكالمة هاتفية مع توجيه التعليمات لشخص آخر، لذلك إذا كنت تنتمي إلى هذه المجموعة من الأشخاص، فأنت شجاع ومتميز في حل المشكلات، كما أنك حريص دائماً على مساعدة أصدقائك المحتاجين إلى دعمك.