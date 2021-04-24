فساتين ربيعية لشهر رمضان من رينة فرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - اعتمدت الإعلامية اللبنانية والبلوغر المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، رينة فرح، على الفساتين الربيعية المصممة بقَصَّات واسعة وأنيقة لتناسب إطلالات شهر رمضان المبارك، ومن وحي أحدث إطلالاتها الرمضانية اخترنا لكنَّ أبرز التصاميم؛ لتعتمدي عليها في مختلف المناسبات الرمضانية.



رينة فرح بفستان مطرز بأسلوب رمضاني

رينة فرح بفستان مطرز بأسلوب رمضاني -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل الكثيرات من الفتيات اختيار الفساتين المطرزة باللون الذهبي؛ لتضفي أناقة عصرية ومناسبة لأجواء شهر رمضان المبارك، ومنها تأنقت رينة فرح بفستان أزرق باللون الداكن صُمم بخصر ضيق وزُين بخطوط ذهبية في أطراف الأكمام، مع تطريزات ذهبية أنيقة بأسلوب يجمع بين الأسلوب التراثي والعصري في منطقة الصدر.

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رينة فرح بفستان بطبقات باللون السومو

رينة فرح بفستان بطبقات باللون السومو -الصورة من حسابها على الانستغرام



برزت صيحة الأزياء الملونة باللون السومو في ربيع 2021 بشكل كبير، تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث تزينت رينة فرح بفستان مصمم بطبقات متعددة باللون السومو الربيعي، وأكملته بوشاح زهري مع مجوهرات ذهبية ناعمة لمظهر أنثوي ناعم مناسب لإطلالاتك الرمضانية.

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فساتين بأكمام عصرية من رينة فرح

فستان باكمام عصرية -الصورة من حساب البلوغر رينه فرح



تلجأ رينة فرح في مختلف إطلالاتها للأسلوب العصري الجريء بالأفكار المواكبة لخطوط الموضة كل عام، ومنها اعتمدت عدة أفكار مناسبة لشهر رمضان بأسلوب محتشم مع أكمام عصرية؛ حيث أطلت بفستان باللون الأخضر الفستقي مصمم بالمطاط في الصدر مع أكمام طويلة مكشوفة بأسلوب عصري، وأكملت مظهرها بحذاء أخضر وحقيبة صغيرة، وظهرت في الإطلالة الثانية بـ فستان رمادي طويل مصمم بقماش الشيفون الشفاف في أطراف التصميم والأكمام، وزُيِّنَ بقَصَّة ذات قماش مجمَّع بأسلوب عصري، فيما أكملت مظهرها بـ اكسسوارات باللون الأسود من الجلد، وفي الخيار الثالث ارتدَتْ فستاناً أبيض طويلاً مصمماً بأكمام رمادية مطرزة بالأخضر الفسفوري لأناقة عصرية، وأكملت مظهرها بحقيبة رمادية وحذاء أبيض.

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فساتين الساتان الربيعية لشهر رمضان

رينة فرح بفستان من الساتان الاحمر -الصورة من حسابها على الانستغرام



تناسب فساتين الساتان فصل الربيع بشكل كبير، وتُعَدُّ من الأقمشة الأكثر رواجاً في هذا الموسم، لذا اختارت رينة فرح فستاناً من الساتان البنفسجي مصمماً بأكمام منفوخة مع قَصَّة محددة للخصر، ونسقت في إطلالة أخرى فستاناً زهرياً محتشماً مصمماً بحزام للخصر باللون النيود، مع اكسسوارات ذهبية لليدين مصممة بأسلوب ناعم وأنيق، وفي الخيار الثالث تألقت بفستان أحمر مصمم بمطاط في الخصر مع أكمام واسعة، وأكملته بحقيبة من الجلد البني واكسسوارات فضية، إلى جانب حذاء باللون الأخضر الفاتح للمسة عصرية أنيقة.

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