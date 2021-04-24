موديلات بلايزر من مجموعات ربيع وصيف ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - تُعد البلايز من قطع الأزياء الأساسية التي لا يُمكن الاستغناء عنها خلال فصل الصيف، نظراً لسهولة الحركة بها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.



وتختلف صيحات وتصاميم البلايز باختلاف ألوانها والأقمشة المستخدمة في تصميمها إضافة إلى اختلاف الموديل.



وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" موديلات بلايز من مجموعات ربيع وصيف ٢٠٢١، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي من بينها الموديل الأنسب لكِ:



بلوزة بأكمام طويلة من جورجيو أرماني Giorgio Armani

بلوزة بأكمام طويلة من جورجيو أرماني Giorgio Armani

بلوزة بيضاء من Giorgio Armani



قدمت ماركة جورجيو أرماني Giorgio Armani، العديد من التصاميم الأنيقة لموديلات بلايز في مجموعاتها لربيع وصيف 2021، أعجبنا منها هذه البلوزة المُصممة بأكمام طويلة، مع رقبة دائرية وأكتاف عريضة، فيما جاء التصميم باللونين الأبيض الأسود على شكل رسمات هندسية تشبه إلى حد كبير رسمة الكاروه.

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بلوزة بيضاء بالنقشات المطبعة من بيربري Burberry

بلوزة بيضاء بالنقشات المطبعة من بيربري Burberry



لتصميم أكثر عملية يناسب خروجاتكِ النهارية في ربيع وصيف 2021، يُمكنكِ الاستعانة بهذه البلوزة من ماركة بيربري Burberry، وهي مُصممة باللون الأبيض مع نقشات مُطبعة بدرجات اللون الأزرق.



وصُممت البلوزة بأكمام طويلة مع رقبة ذات ربطة عنق بنفس لون وقماش البلوزة.

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بلوزة سوداء من Adeam

بلوزة سوداء من Adeam





لا تخلو خزانة أي فتاة من بلوزة سوداء، يتم تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، فاللون الأسود من أكثر الألوان التي يُمكن الاستعانة بها في تنسيق الإطلالات المختلفة.



ولإطلالة راقية بالبلوزة السوداء، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة Adeam، لبلوزة مصممة بأكمام طويلة ذات أساور كبيرة بتصميم الجرس، جاءت بتصميم كشكش واسع يبدأ من الكوعين وحتى نهاية الذراعين، فيما جاءت رقبة البلوزة بتصميم دائري، إضافة إلى حزام عريض على الخصر ذي حلقة دائرية من المعدن الفضي.

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بلوزة شيفون بنقشات مطبعة من إيترو Etro

بلوزة شيفون بنقشات مطبعة من إيترو Etro



قدمت ماركة إيترو Etro العديد من التصاميم الراقية والأنيقة لموديلات بلايز لصيف وربيع 2021، أعجبنا من بينها هذا التصميم، لبلوزة طويلة مُصممة من الشيفون.



وصُممت البلوزة بنقشات مُطبعة، باللون التركواز والأصفر الباستيل مع اللونين البيج والأسود، فيما جاءت بأكمام طويلة واسعة، بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الكب، لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية.

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