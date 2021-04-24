استوحي إطلالتك بالجينز من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - على الرغم من حرص النجمات الدائم على اختيار إطلالات فاخرة في حفلاتهن ومناسباتهن، يبقى للجينز مكانه في خياراتهن اليومية. وإذا كنت تبحثين عن إطلالات بالجينز مستوحاة من ذوق النجمات، ها قد اخترنا لك 5 إطلالات متنوّعة لتنتقي منها الأقرب إلى ذوقك وشخصيتك.



نجوى كرم

الصورة من حساب نجوى كرم على انستقرام



تعتبر نجوى كرم من النجمات اللواتي يدركن تماماً ما يليق بهن. هي تختار أفخم الفساتين والمجوهرات في سهراتها، وها هي تتألق أيضاً بالجينز. وفي هذه الإطلالة اختارت نجوى جينز بقصّة تشارلستون التي تأتي واسعة من الأسفل، ونسّقت معه توب باللون بياقة عالية باللون الأحمر مع سترة كروشيه باللون الأسود.

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نوال الزغبي

الصورة من حساب نوال الزغبي على انستقرام



تحرص نوال الزغبي على اختيار أزياء شبابية تظهر رشاقتها وهي تنجح في ذلك. وفي هذه الإطلالة اختارت نوال سروال جينز باللون الأزرق الفاتح وبقصّة ضيّقة، ونسّقت معه توب بتصميم بسيط باللون الزهري. وهي غالباً ما تختار تصاميم بسيطة مع الجينز كي تمنحه المزيد من اللمسات الشبابية.





نانسي عجرم

الصورة من حساب نانسي عجرم على انستقرام



تعشق نانسي عجرم الإطلالات العفوية والعصرية رغم أنها من النجمات اللواتي يتألقن بأفخم الملابس على المسرح. وفي هذه الإطلالة اختارت نانسي جينز ممزّق عند الركبتين، ونسّقت معه قميصاً باللون الخردلي واعتمرت قبّعة من القش ما جعل إطلالتها تبدو أكثر شباباً.



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مايا دياب

الصورة من حساب مايا دياب على انستقرام



مايا دياب من النجمات الأكثر جرأة في اختيار أزيائها، ولكنها في هذه الإطلالة فضّلت أن تحافظ على عفوية خيارها، فارتدت سروالاً من الجينز بقصّة ممزّقة عند الأسفل، يصل إلى حدود الكاحلين، ونسّقت معه توب بتصمم بسيط باللون الأبيض وانتعلت حذاء مول من القشّ يناسب مشوارها إلى الشاطئ.



ماغي بو غصن

الصورة من حساب ماغي بو غصن على انستقرام



تتميّز النجمة ماغي بو غصن بذوق فريد حيث تختار أزياء تناسب قامتها وجسمها، وهي من النجمات اللواتي يملن إلى ارتداء الجينز في معظم مشاويرهن النهارية. وفي هذه الإطلالة اختارت ماغي جينز بقصّة واسعة وممزّق في الأسفل، ونسّقت معه توب باللون الأسود وسترة بيضاء بتصميم عصري.

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