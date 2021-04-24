كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - ظهرت صنادل كعوب عالية لسهرات الصيف بموديلات مميّزة وألوان جذّابة وعصرية تمنح السيدة الراحة والأناقة في وقت واحد، كما أنها تعتبر من أهم القطع التي يجب أن توليها اهتماماً خاصاً أثناء انتقائها لها؛ لأنها ستكمل إطلالتها النهارية، سواء خلال العمل أو المشاوير المهمة أو إطلالتها المسائية خلال السهرات والأعراس وحفلات العشاء.



أناقة لا حدود لها

فيرساتشي Versace



لا تكتمل أناقة كل سيدة دون اعتمادها على صندل صيفي، حيث سيطرت الموديلات المربّعة بألوانها المميّزة مع كعوب حديثة وعصرية، بإصبع قدم بتصاميم عصرية، والتي يمكن ارتداؤها مع الجينز أو فستان ضيق، كما ظهر الكعب الهندسي بأشكال ألوان غريبة ومتجدّدة؛ كالأزرق، الباستيل، الأسود، البني، والأبيض؛ أي ألوان تليق بخليطها أي مجموعة ملابس ترتديها السيدة.

للسيدة التي تبحث عن الأناقة البسيطة غير المكلفة، عليها أن تختار الصندل بكعب عالٍ ناعم وأحادي اللون قد يكون برباط أو من دونه، يتم تنسيقه مع فستان خفيف واسع من كل الألوان.

كما برزت الصنادل بكعب عالٍ بالسيور الجلدية الملوّنة، خاصة تلك المزيّنة بوردة جانبية كبيرة، أو التي تتضمّن بعض الريش لإطلالة أنثوية لا مثيل لها، والجدير ذكره أن موضة العقدة على الصنادل قد عادت هذا الموسم من جديد، فهي تضيف لمسة جميلة وناعمة إلى الحذاء دون بذل أي جهد أو تعب إلى الإطلالة، خاصة إذا كانت العقدة ناعمة أحياناً وضخمة وجذّابة أحياناً أخرى.

تسيطر موضة الصنادل الشفّافة لسهرات الصيف؛ لأنها تضفي إطلالة ناعمة لكل سيدة وتجعلها تبدو عصرية، خاصة أنها ظهرت بتصاميم مختلفة، فجاءت ممزوجة مع الجلد الأسود بكعب عالٍ أو ممزوجة بالجلد البيج بتصميم شفّاف بالكامل.

في هذا الموسم من الصيف، يجب على كل سيدة أن تقتني صندلاً واحداً مطرّزاً على الأقل؛ لأن هذه الموضة جاءت مفعمة بالألوان وأشكال التطريزات والتفاصيل ومتناسقة مع الملابس.

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عصرية وجذّابة

فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca liberatore



لسهرات الصيف، برزت موديلات صنادل عصرية بكعب عالٍ تميّزت بألوانها الجذّابة والعصرية، مثل الصنادل الذهبية والمزيّنة بسلسلة ذهبية حول الكاحل، أو تلك باللون الأبيض والمرصّعة بالإكسسوارات البرّاقة، بالإضافة إلى الصندل بكعب عالٍ باللون الأسود مع رابطة الفيونكة حول الكاحل أو صندل أسود بكعب عالٍ عريض؛ يمنح السيدة الراحة والأناقة مع سوار الكاحل.

تتيح الكعوب التقليدية المجال أمام الكعوب الهندسية غريبة الأشكال والأطوار خلال هذا الصيف، فقد برزت صنادل كعب ذات تصاميم كعوب منحوتة بشكل مثالي ومصمّمة من الجلد البنفسجي وباللونين الأسود والأبيض مع حبّات من الخرز مختلفة الأحجام.

وأخيراً مع اعتماد صنادل كعب بتصاميم هندسية، لا بدّ أن تحافط السيدة على أسلوب أزياء بسيط؛ مثل سروال جينز وتيشيرت، ذلك لجذب الأنظار إلى حذائها.

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