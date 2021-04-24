كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - تُعد الأحجار الكريمة بالأخص الأحجار السوداء من أفخم وأرقى القطع التي تُستخدم في تصميم المجوهرات بمختلف موديلاتها؛ إذ تمنحها تصميماً جذاباً وأنيقاً.

وتبحث الكثيرات من النساء عن أجمل تصاميم مجوهرات رمضان لاعتمادها خلال تنسيق «لوك» رمضاني أنيق، وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» مجوهرات مرصَّعة بالأحجار الكريمة السوداء لإطلالة رمضانية متألقة في رمضان 2021.

مجوهرات مرصَّعة بالأحجار الكريمة السوداء لـإطلالة رمضانية أنيقة

خاتم مرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء من بوشرون «Boucheron»

خاتم مرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء من بوشرون «Boucheron»





قدمت ماركة بوشرون «Boucheron» العديد من التصميمات الراقية للمجوهرات المرصَّعة بالأحجار الكريمة السوداء، أعجبنا منها هذا التصميم الفخم لخاتم مُصمم على شكل بجعة، استلهمت دار بوشرون تصمميها من باليه تشايكوفسكي «سوان ليك».

وصُمم هذا الخاتم الفاخر من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومرصَّعاً بـ174 حجراً من الياقوت الدائري الأسود، مع 9 ماسات دائرية، إضافة إلى 2 ياقوتة حمراء مستديرة.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الفخم مع إطلالة مسائية راقية باعتماده مع عباءة أو قفطان باللون الأسود، أو بدرجات اللون الرمادي الداكن، أو بدرجات اللون الأحمر.

سلسلة مرصَّعة بالأحجارالكريمة السوداء من شوميه «Chaumet»

سلسلة مرصَّعة بالأحجارالكريمة السوداء من شوميه «Chaumet»





لإطلالة ناعمة وراقية في رمضان؛ يُمكنكِ اعتماد هذه السلسلة الأنيقة من ماركة شوميه «Chaumet»، والمُصممة من الذهب الوردي، المُرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء، والألماس الأبيض.

وصُممت سلسلة «eux de Liens Harmony» من الذهب الوردي، وهي مرصَّعة بالعقيق الأسود والألماس الأبيض بقطع بريانت.

ويُمكنكِ تنسيق هذه السلسلة الأنيقة، مع إطلالة نهارية أو مسائية، باعتمادها مع عباءة أو قفطان باللون الأسود أو بدرجات اللون الأحمر.

خاتم مرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء من شوبارد «Chopard»

خاتم مرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء من شوبارد «Chopard»





لإطلالة أكثر نعومة وبساطة بالمجوهرات المرصَّعة بالأحجار الكريمة السوداء، يُمكنكِ اعتماد هذا الخاتم الأنيق من ماركة شوبارد «Chopard»، وهو مصُمَّم من الذهب الأصفر، حيث جاء مركزه على شكل قلبين صُمِّما بأحجام مختلفة؛ إذ صُمِّم القلب الكبير من الحجر الأسود «أونيكس»، بينما جاء تصميم القلب الصغير من الذهب الوردي الذي يتوسطه حجر دائري من الألماس الأبيض.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الراقي مع إطلالة نهارية أو مسائية، باعتماده مع عباءة أو قفطان باللون الأسود أو باللون البيج.

سوار مرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء من ديور «Dior»

سوار مرصَّع بالأحجار الكريمة السوداء من ديور «Dior»





إذا كنتِ تبحثين عن مجوهرات ذات تصميم عصري وأنيق من الأحجار الكريمة السوداء؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز لسوار من ماركة «Dior»، صُمِّم من الذهب الوردي والأصفر عيار 18 قيراطاً، ومُرصَّعاً بالألماس الأبيض.

وجاء السوار بتصميم عصري على شكل سلسلة تتوسطها حلقات، توجد داخلها نجمات، مُرصَّعة باللؤلؤ وحجر الأونيكس الأسود والملكيت والفيروز والعقيق الوردي.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار الأنيق، مع إطلالة مسائية باعتماده مع عباءة أو قفطان باللون البني أو الأوف وايت أو الأسود أو باللون التركواز.

