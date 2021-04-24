قفاطين وجلابيات رمضانية من النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - تحرص الكثيرات من الفتيات على الظهور بـ إطلالات شرقية أنيقة تتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك، وذلك بارتداء جلابيات أو قفاطين شرقية؛ لكونها تُعَدُّ من أكثر الستايلات الملائمة خلال الشهر الكريم، بجمعها للحشمة والأناقة، كما تعطي للفتاة مظهراً راقياً، فإليك أبرز التصاميم من وحي النجمات العربيات.
جلابيات رمضانية من روان بن حسين
فور دخول شهر رمضان المبارك، حرصت الفنانة والمؤثرة الكويتية، روان بن حسين، على اعتماد أجمل الجلابيات الرمضانية بالأسلوب المريح واليومي المناسب للأمهات مُحِبَّات المظهر العصري والأنيق؛ حيث تأنقت بجلابية سماوية مغربية مطرزة بالذهبي الوردي والأزرق في الجزء العلوي مع تسريحة منسدلة للشعر، وفي الإطلالة الثانية نسقت جلابية واسعة باللون الفوشيا المزين بالريش الأحمر والفصوص الناعمة، مع حذاء بكعب بني واكسسوارات فضية.
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مهيرة عبد العزيز بقفطان لامع
تحرص الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، على مشاركة متابعيها كل تفاصيل إطلالاتها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن وحي أحدث إطلالاتها اعتمدت قفطاناً لامعاً مناسباً لإطلالات السحور والسهرة؛ حيث صُمِّمَ بقَصَّة منسدلة باللون الأبيض والأزرق وتدرجات الزهري مع تطريزات ذهبية ناعمة، ومن الناحية الجمالية لجأت لـ تسريحة الشعر الويفي مع المكياج السموكي.
لين راغب بقفطان رمضاني مطرز
اعتمدت خبيرة التجميل المصرية، لين راغب، في شهر رمضان المبارك على قفطان رمضاني مطرز بأسلوب ناعم وأنيق مواكب لخطوط الموضة، صُمِّمَ باللون الأزرق المزين بالنقوش البيج مع حزام للخصر، مع اكسسوار ذهبي للشعر المنسدل.
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لين أبو شعر بقفطان أنثوي مميز
للشابات مُحِبَّات القفاطين المميزة في شهر رمضان، يمكننا أن نلهمكن إطلالة الإعلامية السورية، لين أبو شعر، بقفطان مصمم باللون الأبيض من الأعلى والأزرق من الأسفل مع تطريزات اللون المشمشي للخصر والأكمام، مع تسريحة منسدلة للشعر المموج.
سارة دندراوي بجلابية يومية
في إطلالة يومية ناعمة، اختارت الإعلامية السعودية، سارة دندرواي، جلابية مريحة وأنيقة مصممة بـ أسلوب محتشم باللون الأبيض المزين بفصوص ملونة صغيرة مع خيوط قماشية في أطراف الأكمام والأسفل، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون البني.
سارة مراد بقفطان ناعم للسهرة
لمُحِبَّات القفطان الناعم والأنثوي في مظهرهن للمناسبات البسيطة، إليكن إطلالة الإعلامية السعودية، سارة مراد، بقفطان أبيض مطرز بالذهبي في الجزء العلوي للتصميم مع أكمام مفتوحة وشفافة مزينة بنقط صغيرة وعصرية، لأناقة أنثوية ناعمة مناسبة للسهرة.
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