كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - تتجدد قطع مجوهرات رمضان في كل فترة، لتبرز قطع وصيحات لافتة ومميزة تناسب المرأة العصرية البعيدة عن المظهر الكلاسيكي، ومن بين القطع المميزة التي أدخلتها الدور العالمية في مجموعاتها للمجوهرات الراقية موديلات الأقراط المستقلة، التي تُعتبر من أكثر الطرق إبداعًا لتزيين الأذن بأسلوب ناعم ومميز، فإليك أبرز التصاميم للأقراط المستقلة المناسبة لأناقة شهر رمضان 2021.

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مجوهرات رمضان 2021.. أقراط الأذن المستقلة الأكثر أنوثة هذا الموسم

أقراط comète perlée من دار شانيل Chanel

أقراط comète perlée من دار شانيل Chanel

تُصَمَّم هذه الأقراط من علامة شانيل Chanel بأسلوب مشبك كبّاس مع قفل خلفي للأذن المثقوبة، وهي مزينة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بأسلوب السوار المصنوع من النجوم وحبات اللؤلؤ، إلى جانب الألماس المستدير والمرصوف بأسلوب ناعم وأنيق يليق بمظهرك الرمضاني لهذا العام.

أقراط أحادي IDYLLE BLOSSOM من دار لويس فويتون Louis Vuitton

أقراط أحادي IDYLLE BLOSSOM من دار لويس فويتون Louis Vuitton

بسلسلة أحادية من الذهب الوردي والألماس تضفي هذه الأقراط من علامة لويس فويتون Louis Vuitton لمسة عصرية باهرة؛ حيث تصمَّم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، والمتصل بدبوس زهرة Monogram ومشبك الأذن المرصعين بصفوف من قطع الألماس بواسطة سلسلة رقيقة مزينة بحجرين مقصوصين بعناية، لإضفاء المزيد من التألق والجاذبية، وتتميز بأنها قطع سهلة الارتداء، ويمكن مطابقتها مع قطع المجوهرات الأخرى بسهولة.

أقراط فيوريفر من دار بولغاري Bvlgari

أقراط فيوريفر من دار بولغاري Bvlgari

بإلهام من الزهرة رباعية البتلات التي تُعَدُّ رمزَ السعادة والفرح في مدينة روما «فيوريفر»، استوحت علامة بولغري Bvlgari هذه الأقراط المستقلة والمصنوعة بوردتين من الذهب الأبيض والألماس بشكلين مختلفين يمثلان تعبيراً بالغاً عن الجمال الباهر، والذي يضفي على مظهرك الرمضاني لمسة مميزة وأنيقة مع جميع الأزياء.

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أقراط جاك دي بوشرون من علامة بوشرون Boucheron

أقراط جاك دي بوشرون من علامة بوشرون Boucheron

تُعتبر مجموعة Jack de Boucheron الأيقونية من بوشرون Boucheron من المجموعات الأكثر مرحاً وعصرية ومناسَبةً للمرأة محبة الأفكار المميزة واللافتة، ومنها اخترنا لكنَّ قرطاً ذهبياً مصمماً بأسلوب ثاقب من الجهتين ومزيناً بالألماس، إلى جانب خط متصل من المنتصف بأسلوب ناعم وعصري مناسب للمظهر الرمضاني بشكل كبير.

أقراط جوزيفين إيجريت المستقلة من علامة شوميه Chaumet

أقراط جوزيفين إيجريت المستقلة من علامة شوميه Chaumet

أقراط جوزيفين إيجريت الأحادية من دار شوميه Chaumet مصممة بأسلوب عصري من الذهب الوردي المرصع بالألماس على شكل نصف مثلث، إلى جانب اللآلئ المزروعة في الأسفل والأعلى، لتمنحك أناقة لافتة تليق بمظهرك الرمضاني المختلف.

أقراط من مجموعة LOVE علامة كارتييه Cartier

أقراط من مجموعة LOVE علامة كارتييه Cartier

من مجموعة LOVE لدار كارتييه Cartier المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، اخترنا لكُنَّ أقراطاً دائرية مصممة بأسلوب كارتييه تُباع مستقلة؛ لتمنحك أناقة عصرية ومميزة تليق مع أزياء رمضان 2021.

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