مكياج وتسريحات شعر بطلة مسلسل للموت ماغي بوغصن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - تتميز إطلالات النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، بطلة المسلسل الرمضاني "للموت" الذي يعرض حالياً، بالأناقة والتميز، لا سيما لجهة أساليب المكياج وتسريحات الشعر. وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة من أجمل أساليب مكياج وتسريحات شعر ماغي بوغصن التي اعتمدتها مؤخراً، لتستوحي منها أفكاراً لإطلالاتك خلال شهر رمضان.



مكياج ناعم مع تسريحة ذيل الحصان المضفرة

مكياج ناعم مع تسريحة ذيل الحصان المضفرة(الصورة من حسابها في إنستغرام)



تلهمك النجمة ماغي بوغصن أجمل الإطلالات الراقية والأنيقة، التي بإمكانك اعتمادها خلال عزومات وسهرات شهر رمضان، كأن تختاري مكياج عيون ناعماً مع الأيلاينر الرفيع والروج الزهري المات، الى جانب الهايلايتر والبلاش الزهري على عظمة الخدين، وتعتمدي تسريحة ذيل الحصان المضفرة مع الفرق النصفي والخصلات المنسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج نيود لامع مع تسريحة البوهو

مكياج نيود لامع مع تسريحة البوهو(الصورة من حسابها في إنستغرام)



كذلك، بإمكانك أن تستوحي أجمل مكياج نيود بلمسة لامعة من ماغي بوغصن، خصوصاً أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة، بحيث تستخدمين ظل العين باللون النيود اللامع على طول الجفن العلوي وخط الجفن السفلي، وترسمين خط أيلاينر رفيعاً يمتد على طول منبت الجفن العلوي. كذلك، استخدمي الروج النيود، واعتمدي تغطية لامعة للبشرة تمنحك إطلالة متلألئة وجذابة. الى جانب ذلك، اعتمدي تسريحة البوهو المنسدلة مع الفرق النصفي.

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مكياج قوي مع تسريحة الويفي

مكياج قوي مع تسريحة الويفي(الصورة من حسابها في إنستغرام)



وإذا كنت تميلين الى أساليب المكياج القوي، بإمكانك أن تستوحي أجمل الأفكار من ماغي بوغضن لعزومات وسهرات رمضان، كأن تستخدمي الأيلاينر العريض المجنح عند زاوية العين الخارجية، وظل العين الفاتح واللامح على الجفن العلوي، الى جانب الروج الزهري الفاقع والبلاش الوردي الواضح على عظمتي الخدين. ولاكتمال الطلة، اعتمدي تسريحة الويفي مع الغرة الجانبية العالية قليلاً.

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روج أحمر داكن مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

روج أحمر داكن مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة(الصورة من حسابها في إنستغرام)



ومن بين إطلالات ماغي بوغصن المميزة والجذابة، تلك التي اعتمدت فيها الروج الأحمر الداكن بلمسة اللامعة، مع الرموش البارزة والأيلاينر الممتد على طول خط الجفن العلوي، والذي اختارت الى جانبه تسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمنسدلة بأسلوب الويفي، مع الفرق الجانبي والخصلات الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة الأنيقة

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة الأنيقة(الصورة من حسابها في إنستغرام)



يعد المكياج السموكي الناعم بالألوان الداكنة والأيلاينر الممتد من مدمع العين وعلى طول خط الجفن، الى جانب تسريحة الكعكة المنخفضة المسحوبة بإتقان شديد، أحد أفضل الخيارات لعزومات رمضان، وقد استوحينا هذه الإطلالة من بطلة مسلسل "للموت" ماغي بوغصن، والتي تجمع الرقي والأناقة والنعومة في الوقت نفسه.

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