كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - حققت صيحة مكياج العيون الدراماتيكي رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، نظراً لجرأتها وملاءمتها للسهرات والمناسبات، وإمكانية الدمج بينها وبين العديد من صيحات المكياج الأخرى، مثل المكياج السموكي والترابي والباستيل الملون.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أحدث صيحات مكياج عيون دراماتيكي بالصور، وخطوات تطبيقه:



أولاً: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون دراماتيكي

مكياج عيون دراماتيكي- الصورة من الإنستغرام حساب

dramaticeyemakeuplook



-برايمر.

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- كونسيلر.

-ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية أو بدرجات الألوان النيود.

-ظلال العيون الأسود أو البني الداكن.

- الآيلاينر الأسود أو باللون المفضل.

- بودرة أو ماسكارا الحواجب.

- ماسكارا سوداء داكنة.

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ثانياً: خطوات تطبيق مكياج عيون دراماتيكي

مكياج عيون دراماتيكي- الصورة من الإنستغرام حساب

dramaticeyemakeuplook



1-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيداً على كامل الجفن العلوي، لتضمني ثبات مكياجكِ لفترة أطول.

3-طبقي الكونسيلرعلى الهالات السوداء وحول منطقة العين.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بإحدى درجات الألوان الترابية الفاتحة (البيج الفاتح أو البني الفاتح أو الخوخي الفاتح) على الجفن بالكامل وأسفل الحاجبين، ثم طبقي ظلال العيون بإحدى درجات الألوان الترابية الداكنة (البني الداكن أو الرمادي الداكن) على الزاوية الخارجية للجفن المتحرك وعند طية الجفن، مع تطبيق ظلال العيون بدرجة مختلفة مثل اللون النحاسي أو الخوخي الداكن على الجفن المتحركِ.

6-طبقي الجليتر الذهبي على الجفن المتحرك، لإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ.

7-قومي برسم خط رفيع بالآيلاينر الأسود ليفصل بين الجفن المتحرك وطية الجفن، كما يمكنكِ رسمه على شكل مثلث مفتوح، تكون قمته عند أطراف الجفن في الزاوية الخارجية للعين.

8- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكارا الحواجب، بدرجة اللون المناسبة للون بشرتكِ.

9- طبقي الماسكارا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، كما يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.



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