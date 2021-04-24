كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 01:34 مساءً - ترغب كل إمرأة في الحصول على أحدث التسريحات وأكثرها جمالاً وتميُّزاً، لتُعزِّز من روعة إطلالتها وتألقها. ومع التنوّع في موديلات تسريحات الشعر الرائجة لهذا العام، تُعد تسريحات شعر مبللة مع الغرة الجانبية، من أقوى صيحات تسريحات الشعر لهذا الموسم بأسلوبها العصري وخياراتها السهلة والبسيطة التي ستزيد حتماً من أنوثتك وتجعلك مُميَّزة.

موديلات تسريحات شعر مبللة مع الغرة الجانبية

موديلات تسريحات شعر مبللة مع الغرة الجانبية

إليك، مجموعة رائعة من تسريحات شعر مبللة مع الغرة الجانبية، لتتألقي بلوك خاطف للأنظار يلائم شخصيتك المفعمة بالأنوثة.

تسريحات شعر مبللة كيرلي طويل مع الغرة الجانبية

تسريحت شعر مبللة كيرلي طويل مع الغرة الجانبية من وحي عروض الأزياء لربيع وصيف 2021

تميَّزي بإطلالة أنثوية رائعة، وأضيفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة واعتمدي هذه التسريحة التي تتميز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه، وهي من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبداً نظراً لأسلوبها المتنوع، مما يجعلها حليفة إطلالاتك اليومية.



تسريحات شعر مبللة بوب مع الغرة المسحوبة الى الخلف

تسريحة شعر مبللة مسحوبة الى الخلف من وحي عروض الازياء الراقية لربيع وصيف 2021

تألقي بتسريحة شعر مبللة مسحوبة مع الغرة الى الخلف، واجعلي إطلالتك مختلفة وعفوية ومرحة وطبيعية بغض النّظر عن طبيعة شعرك إن كان مفروداً أم مجعداً، وتألقي أنوثة ودلع وجمال، وستبدو هذه التسريحة رائعة وجذابة حتى لو كنت تتمتعين بشعر متوسط الكثافة أو كثيف.

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تسريحات شعر مبللة ويفي مع الغرة الجانبية

تسريحة شعر ويفي مبلل من وحي عروض الازياء الجاهزة لدار شانيل لربيع وصيف 2021

تمنحك هذه تسريحة شعر ويفي مبلل مظهراً عصرياً غير تقليدي وإطلالة جذابة وملفتة، وهي تحتل المركز الأول بين تسريحات الشعر السهلة وهي من التسريحات التي يمكنك إعتمادها في إطلالتك اليومية ومناسباتك النهارية والمسائية، سواء كنت تتمتعين بخصلات طويلة أم قصيرة.



تسريحات شعر مبللة منسدلة قصير مع الغرة الجانبية

تسريحة شعر طويل منسدلة من وحي عروض الأزياء لربيع وصيف 2021

تُعد هذه التسريحة الخيار الأفضل لإطلالة عملية وشبابية، وأكثر ما يُميّزها أنَّها سهلة وسريعة وملفتة والاهم عصرية، ومما لا شكّ فيه أنّها الخيار الأمثل لك لإطلالةٍ تضجّ نعومة، وأنوثة وجاذبية.



تسريحات شعر مبللة كاريه مستقيم مع الغرة الجانبية

تسريحة شعر كاريه مستقيم مبللة مع غرة من وحي عروض الأزياء لربيع وصيف 2021

تُعتبر هذه التسريحة الأجمل لك، لإطلالة في غاية الروعة، وخياراً مثالياً لأناقتك في إطلالاتك ويمكنك إضافة الإكسسوارت لهذه التسريحة لتجعليها ملائمة أكثر للمناسبات الخاصة والحفلات. كما وتلائم مختلف الإطلالات، وهي تسريحة مثالية يسهل تنفيذها في البيت دون الاضطرار لزيارة مصفف الشعر، وهي خيار رائع وسريع وليست معقدة ومناسبة للشعر القصير والطويل على حد سواء.

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6 حيل معتمدة للحصول على شعر لامع

نصائح لشعر صحي ولامع

تعمل هذه الحيل غير المُكلِفة في المنزل على إصلاح الشعر التالف والجاف، مما يمنحك شعراً رائعاً وصحياً.

تطبيق ماسك الأفوكادو على الشعر مرّة أسبوعياً؛ إذ يُعدّ الأفوكادو غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن التي ستساعد في استعادة لمعان شعرك الجاف.

إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية إصلاح شعرك التالف؛ دلكي شعرك بالزبدة ثم غطيه بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة، ومن بعدها اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد واشطفي كل الزبدة.

اشطفي شعرك بالشاي لإصلاح الشعر التالف وإعطائه لمعاناً طبيعياً. ويُمكن للشاي تحسين لون الشعر، لذا احرصي على استخدام الشاي الذي يتناسب مع لون شعرك، ويجب أن تستخدم الشقراوات شاي البابونج، والشاي الأسود قد يُغمّق خصلات شعرهم، ويجب أن تستخدم السمراوات الشاي الأسود لتعزيز اللمعان وإثراء اللون.

استعيدي لمعان شعرك بخل التفاح؛ حيث يعمل الخل على تحييد درجة حموضة الشعر وإغلاق القشرة الخارجية، ويعيد اللمعان إلى الشعر.

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