لينا القيشاوي تفاجئ متابعيها بزواجها من شخص لم تكشف عن ملامحه (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية لينا القيشاوي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن نبأ زواجها الذي جاء قبل أيام قليلة، لكنها لم تكشف عن ملامح أو هوية زوجها.

ونشرت لينا، صورا من زفافها، كانت إحدى الصور مع زوجها، لكن لم تكشف عن وجهه في الصورة، إذ بد واقفًا بظهره، وظهرت في الصورة الأخرى بمفردها وتألقت بفستان زفاف بسيط مزود بطرحة طويلة جدًا.

لينا القيشاوي تنشر صور زفافها

وعلقت «لينا» على صور زفافها مستشهدة بالآية القرآنية «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «حبيبتي ألف مبروك بالرفاق والبنين» «تتهنوا سوا يارب» «مبروك حبيبتي.. بس امتي كنت مخطوبة» «ألف مبروك يا جميلة».

ويعد زواج الإعلامية لينا القيشاوي مفاجأة إذ أنها لم تعلن قبل ذلك، عن خطبتها، ومن المعروف عنها فقط، أنها كانت مخطوبة قبل ذلك للمطرب الشاب محمد عساف.

لينا قيشاوي ومحمد عساف

وارتبطت لينا القيشاوي لعدة أشهر بالفنان محمد عساف، الذي حصد لقب أراب أيدول بموسمه الثاني، لكنهما انفصلا بعد ذلك، وتحدثت قبل ذلك لينا قيشاوي مع إحدى الصحف عن انفصالها عن الفنان محمد عساف قائلة «لم يحدث الانفصال لعيوب في شخصية محمد عساف، فأنا أكنّ له كل الاحترام والتقدير، لكن الموضوع قسمة ونصيب.. وفي حالتي أنا وعساف اكتشفنا بعض النقاط التي لا نتفق فيها فقررنا الانفصال قبل أن يصبح الأمر رسميًا».

أما عن الشائعات التي انتشرت وقت انفصالهما حول أن والدة عساف السبب، نفت «القيشاوي» ذلك قائلة «لقد نسوا أننا أشخاص عاديون من حقنا أن نحب ونخطب وننفصل، وأنا لا ألتفت لهذه الإشاعات ويهمني راحتي ومستقبلي قبل كل شيء.. والسيدة أم محمد عساف أكنّ لها كل احترام وتقدير».